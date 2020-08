Reacții tranșante din PSD, după ce Eugen Teodorovici a revendicat șefia partidului în instanță. Ciolacu: Și adulții spun lucruri trăsnite / Cazanciuc: Nu a depus niciun document conform pentru candidatură (VIDEO)

Fostul ministru Eugen Orlando Teodorovici a formulat o cerere la Tribunalul București, prin care a solicitat să fie recunoscut oficial de către Autoritatea Electorală Permamentă și instituțiile cu atribuții în domeniu drept singurul membru al conducerii executive a PSD care încă este în funcție. Reacțiile de la vârful formațiunii social-democrate nu s-au lăsat așteptate – dacă Marcel Ciolacu, liderul interimar al partidului, a afirmat că aparent și oamenii mari „spun lucruri trăsnite”, senatorul Robert Cazanciuc susține că felul în care a fost depusă sesizarea îi arată că „este un demers strict politic”.



„Subsemnatul Eugen Orlando Teodorovici, în calitate de președinte executiv al PSD, sunt singurul membru al organelor de conducere executivă ale partidului aflat în continuare în funcție. Depun prezenta adresă cu scopul de a asigura corecta informare atât a instituțiilor publice având competențe în organizarea și funcționarea partidelor politice (printre care Autoritatea Electorală Permanentă), precum și a terților, pentru a asigura corecta respectare a caracterului de informație de interes public al datelor din Registrul partidelor politice”, se arată în cererea formulată de Eugen Teodorovici.



Reacția lui Marcel Ciolacu nu a întârziat să apară. Întrebat înaintea ședinței de miercuri a Consiliului Executiv Național al PSD ce crede despre sesizare depusă de Eugen Teodorovici la Tribunalul București, liderul interimar al PSD a răspuns: „Știți că era o emisiune, copiii spun lucruri trăsnite. Se pare că și oamenii mari”.

Întrebat dacă îi va valida candidatura la șefia formațiunii social-democrate, el a precizat: „Da, eu voi solicita Comitetului Executiv să îi fie validată candidatura”.

