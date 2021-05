Rechizitoriu DNA. Ce a fost dispus să dea Liviu Dragnea pentru a obține o fotografie cu Donald Trump. Culisele vizitei în SUA a fostului lider PSD, trimis acum în judecată și pentru trafic de influență (VIDEO)

Detalii spectaculoase ies la iveală în dosarul în care fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a fost trimis în judecată după ce ar fi dat șpagă pentru a ajunge la instalarea oficială a lui Donald Trump ca președinte al SUA, în 2017.

Dragnea i-ar fi constrâns pe premierul de la acea vreme, Sorin Grindeanu, dar și pe reprezentanți ai Ministerului Apărării (MApN) și ai Ministerului de Interne (MAI) să ofere contracte cu Armata Română unei companii americane, controlată de un apropiat al lui Donald Trump. În schimb, Dragnea ar fi obținut o vizită în SUA care ar fi trebuit să-i aducă beneficii de imagine uriașe.

Potrivit procurorilor anticorupție, Liviu Dragnea a dat tot ce putea da pentru a reuși să facă o poză cu Donald Trump la recepția dată de fostul președinte american la instalarea în funcție. Așa se face că fostul lider al PSD a transmis, prin Cristian Burci, toate potențialele mari afaceri ce puteau fi dezvoltate pe teritoriul României de către Elliott Broidy, cel care i-a facilitat lui Dragnea vizita la Trump.

Printre aceste afaceri se numără elicopterele Bell, avioanele F-16, Fondul Suveran la României, celebra idee a lui Liviu Dragnea de a strânge într-un fond de investiții companiile de stat profitabile românești și Roșia Montana, se arată în rechizitoriul procurorilor, citat de B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.