Theodor Paleologu, omul propus de PMP în cursa prezidențială, consideră că actualul tip de regim, la limita dintre parlamentar și prezidențial, este o „struțo-cămilă”, motiv pentru care generează diferite funcționalități și paralizează politicile publice.



„Cred că e o dezbatere esențială. Nu ezit să consider reforma Constituției una dintre prioritățile pe care le-aș avea în vedere. Numai că, pentru o reformă a Constituției, ai nevoie de o coaliție largă. Cred că un președinte trebuie să fie capabil să creeze o asemenea coaliție largă. Cu alte cuvinte, președintele este diplomat în exterior, pentru că este șeful diplomației. Pe de altă parte, el trebuie să fie diplomat și în interior și să creeze o asemenea coaliție largă pentru o reformă a Constituției”, a afirmat Theodor Paleologu, în direct pe B1TV, în cadrul emisiunii „Dosar de politician” moderate de Silviu Mănăstire.



Întrebat dacă preferă mai degrabă o republică parlamentară sau una prezidențială, Theodor Paleologu a răspuns: „Aici e o dezbatere foarte largă și complicată. Nu o vom putea epuiza într-o simplă discuție. Cred că, în primul rând, e nevoie să fie mai coerentă Constituția. Vă dau un exemplu, președintele poate numi primul-ministru, dar nu-l poate revoca. Este o primă absurditate. O altă absurditate este legată de dizolvarea Parlamentului. Ea este prevăzută în Constituție, dar este atât de complicată procedura, încât nu s-a întâmplat niciodată și nici nu cred că se va întâmpla așa curând”.



Candidatul PMP la alegerile prezidențiale din noiembrie a scos în evidență o diferență dintre poziția de președinte și cea de premier.



„Președintele are o foarte mare autoritate. Aș face aici distincția între putere și autoritate. Da, primul-ministru are de fapt mai multă putere decât președintele. În schimb, președintele are autoritate și are influență”, a adăugat Theodor Paleologu.



Vorbind despre reforma Constituției, el a reamintit de referendumul consultativ din anul 2009, atunci când, odată cu alegerile prezidențiale, românii au votat pentru un Parlament unicameral, cu o limită de 300 de parlamentari.



„Aș vrea să punctez o chestiune. În 2009 am avut un referendum validat, o majoritate covârșitoare pentru reducerea numărului de parlamentari. Cu asta trebuie să începem. Este o bătaie de joc să nu se pună în practică acest referendum. Rezultatul referendumului a fost cât se poate de clar. Aici este vorba, pe de o parte, de respect față de votul exprimat de o majoritate covârșitoare. Dar mai este un lucru. Obiectiv vă spun - am fost parlamentar timp de două legislaturi. Sunt prea mulți.



N-are niciun sens. Sunt mult prea mulți. Trebuie redus substanțial numărul parlamentarilor. Eu nu am un fix cu Parlamentul monocameral, pentru că era și discuția aceasta atunci, în 2009. Esențial este, cred, să avem mai puțini parlamentari. În schimb, sigur, se poate să avem un Parlament bicameral, dar cu condiția să fie clar separate cele două Camere din punct de vedere al atribuțiilor”, a mai spus Theodor Paleologu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.