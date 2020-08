Reguli anti-coronavirus în campania electorală. Ludovic Orban: Candidații și susținătorii trebuie să poarte măști. Număr limitat de persoane la evenimente, dezinfecția mâinilor, obligatorie (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, la debutul ședinței de Guvern de joi, parte din măsurile speciale ce vor fi implementate astfel încât campania electorală premergătoare alegerilor locale din 27 septembrie să se desfășoare în deplină siguranță sanitară, chiar și în contextul epidemiei de coronavirus. El i-a cerut apoi ministrului de Interne, Marcel Vela, să pregătească toate structurile din subordinea lui, pentru ca acestea să se asigure că regulile chiar sunt respectate.

Hotărârea de Guvern privind starea de alertă va fi modificată pentru a include aceste reguli care trebuie respectate pe perioada campaniei electorale.

Prim-ministrul Orban a anunțat că toți candidații și susținătorii lor trebuie să poarte mască, dezinfectarea mâinilor este obligatorie la oferirea pliantelor electorale, la evenimentele ce au loc în interior nu vor putea participa mai mult de 50 de persoane, iar la cele din exterior mai mult de 100.

„În privința regulilor e clar că vom impune obligația candidaților și echipelor de susținători de a purta mască în timpul activităților electorale, chiar și în aer liber, în campania directă din casă în casă. Va trebui să luăm decizii legate de evenimentele electorale, care vor fi limitate la un număr de maxim 50 de persoane în spații închise și 100 de persoane în spații deschise. Evident, la toate evenimentele electorale participanții trebuie să respecte reguli similare: să păstreze distanța, să poarte mască, să se dezinfecteze.

Va trebui să impunem dezinfecția mâinilor pentru toți susținătorii candidaților la distribuirea materialelor de campanie, pentru a nu exista risc de transmitere a virusului. Sigur, regula ar trebui să fie ca materialele să fie cu autoservire sau transmise prin poștă sau cu țiptă. Altfel, obligația dezinfecției va exista pentru candidați”, a declarat Ludovic Orban, la debutul ședinței de Guvern.

Premierul i-a cerut apoi ministrului de Interne, Marcel Vela, să ia toate măsurile ca structurile din subordine să-și facă treaba, să se asigure că regulile sunt respectate: „Pe lângă responsabilitatea efectivă de asigurare a unei campanii democratice, trebuie să fiți implicați și pentru asigurarea respectării măsurilor de protecție sanitară. Va trebui să faceți instruiri cu tot persoanlul în impunerea acestor reglementări. Sunt convins că veți fi pregătiți”.

