Renate Weber: Nu văd care ar fi motivele să îmi dau demisia. Avocatul Poporului nu poate să fie un apendice al Guvernului

Renate Weber a declarat că nu vede motivele pentru care ar trebui să demisioneze din funcția de Avocat al Poporului, mai ales că de când a ajuns în acest post instituția a vegheat la respectarea drepturilor constituționale. Weber a mai ținut să precizeze că Avocatul Poporului nu poate fi un apendice al Guvernului și nici nu ar trebui să mângâie Guvernul pe creștet.

„Instituţia asta nu poate să fie - şi asta ar fi bine lumea să înţeleagă – nu poate să fie un apendice al Guvernului. Ea nu este o instituţie care să mângâie pe creştet Guvernul, că nu ăsta-i rostul ei. Când ai un mandat constituţional să aperi drepturile şi libertăţile, prima întrebare trebuie să fie: Dar cine poate să afecteze drepturile şi libertăţile? Păi întotdeauna guvernul, administraţia centrală, administraţia locală”, a declarat Renate Weber, la Antena 3, potrivit News.ro.

Aceasta a mai precizat că nu vede de ce ar trebui să demisioneze, mai ales că activitatea instituției pe care o conduce a fost doar spre apărarea drepturilor prevăzute în Constituție: „Sinceră să fiu, nu văd care ar fi motivele să îmi dau demisia. Mie mi se pare că ceea ce noi am făcut instituţional în acest an de zile – e un an şi jumătate de când am venit eu - sunt lucruri care erau pentru respectarea Constituţiei şi a drepturilor constituţionale”, a mai afirmat ea.

Unii lideri din coaliția de guvernare au susținut de mai multe ori că e necesară schimbarea Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului.

„Toată atitudinea Avocatului Poporului în perioada în care a fost numită în funcții, faptul că a generat excepții de neconstituționalitate la CCR care au fost respinse, atitudinea din timpul pandemiei care a generat extrem de multe probleme în apărarea sănătății și vieții oamenilor și, în general, conduita partizată în legătură cu procesul de legiferare și cu proiectele de legi adoptate de Parlament” - au fost motivele invocate, de exemplu, de președinele PNL, Ludovic Orban.

Rezervat a fost, în schimb, liderul UDMR. „Noi nu am votat-o pe doamna Weber când a fost instalată în funcţie, dar nu văd motivele pentru care în acest moment trebuie să ne grăbim cu schimbarea ei. (...) cei care au propus schimbarea doamnei Weber vor veni cu raportul şi, dacă raportul va fi convingător, va fi schimbată, niciun regret nu avem aici”, a declarat Kelemen Hunor.