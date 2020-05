Nicușor Dan, candidatul susținut oficial de PNL și de USR în alegerile pentru Primăria Capitalei, a criticat duminică seara în emisiunea "Dosar de politician", programul anunțat de Gabriela Firea privind testarea a bucureștenilor pentru noul coronavirus, precum și modul general în care actualul primar general a gestionat criza COVID-19.

"Gabriela Firea a avut de trecut două teste mari în ceea ce privește criza sanitară. Să își doteze spitalele, până în momentul în care ele au trecut în subordinea Ministerului Sănătății, test pe care l-a picat. Al doilea test să își protejeze angajații din instituțiile din subordine în fața acestui virus. Nici pe ăsta nu a reușit să îl treacă. În săptămâna asta 75 de persoane dintr-un centru de îngrijire din subordinea Primăriei Capitalei au fost descoperiți ca infectați cu coronavirus.

Cu o lună înainte de criza sanitară am spus că Primăria trebuie să achiziționeze teste, trebuie să achiziționeze aparate și trebuie să formeze specialiști pentru ca Primăria să poată independent de Minsiterul Sănătății să gestioneze spitalele pe care le are în subordine. Nu a făcut asta și nici în momentul acesta nu are specialiști, nu are propriul sistem de testare. Faptul că dă vina pe Ministerul Sănătății e total incorect în condițiile în care ai un buget de 1 miliard pe an și tu nu te-ai gospodărit singur", a adeclarat Nicu;or Dan, în direct pentru B1 TV.

Acesta a precizat că până în acest moment ar fi trebuit să fie testați șoferii STP, funcționarii care intră în contact cu cetățenii și personalul din centrele aflate în subordinea primăriei, lucru care nu s-a întâmplat. Totodată testele folosite în programul anunțat de Gabriela Firea sunt, în opinia lui Nicușor Dan, inutile pentru că au o rată de precizie mică.

"Trebuie să fie testați șoferii STP, nici până în ziua de azi nu au fost, trebuie testați funcționarii care sunt în contact cu publicul, nici până în ziua de astăzi nu au fost testați, la fel și asistenții sociali din centrele sociale.

Sunt două testări diferite, ambele inutile. Este o testare pentru anticorpi și aici sunt folosite teste care au o rată mare de eroare cumpărate acum 2 luni și de atunci se tot chinuie să înceapă programul ăsta. Aceste teste rapide au o marjă mare de eroare. Testează anticorpii la mai mulți viruși înrudiți și nu dedectează cine a dezvoltat anticorpi la acest tip de coronavirus", a mai precizat Nicușor Dan.

Gabriela Firea anunță a doua etapă de testare a bucureștenilor pentru coronavirus

Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a anunțat că luni va începe un proiect de testare de tip anticorpi pe un eşantion de 10.500 de bucureşteni. Testele se vor realiza pe Arena Națională, în conformitate cu reglementările internaționale în domeniu. Prima etapă a programului a fost lansată săptămâna aceasta și, în primele două zile, aproape 7.800 de persoane s-au înscris pentru a fi testate gratuit, cu teste Real-Time PCR. Firea a mai declarat că ar trebui ca Ministerul Sănătății să ia în calcul modificarea regulilor privind persoanele depistate cu coronavirus asimptomatice, astfel încât ele să poată rămâne în izolare, la domiciliu. În acest moment, în România absolut toți cei care sunt confirmați trebuie să fie internați în spital. Primarul General spune că, din cauza acestei reguli, există persoane care sunt reticente la testare.

Gabriela Firea propune ca internarea să nu mai fie obligatorie pentru persoanele cu coronavirus asimptomatice

Primarul General a mai susținut că unele persoane sunt reticente în a se testa pentru COVID-19, deoarece le e teamă că, în eventualitatea unui rezultat pozitiv, vor fi internate în spital și nu-și doresc acest lucru.

Prin urmare, edilul propune ca Ministerul Sănătății să ia în considerare modificarea regulilor privind românii infectați, astfel încât aceștia, dacă sunt asimptomatici ori au doar simptome ușoare, să poată sta acasă, în izolare.