EXCLUSIV // După ce Alexandru Cumpănașu a anunțat că depune la Parchet o plângere penală împotriva tuturor parlamentarilor de Olt, pentru ca aceștia să fie audiați în legătură cu legăturile cu rețelele de crimă organizată din zonă, aceștia par să fi fost luați prin surprindere de o asemenea inițiativă. Redacția B1.ro a încercat să contacteze majoritatea senatorilor și deputaților care reprezintă în Parlament interesele acestui județ.

Principalii vizați de sesizarea unchiului Alexandrei, fostul vicepremier Paul Stănescu și deputatul PSD Dan Ciocan, nu au răspuns la mesajele redacției. De asemenea, cel mai cunoscut nume de pe listă, deputatul Florin Iordache, nu a dorit să stea de vorbă cu reporterii noștrui, spunându-ne pe un ton grăbit: "Sunt plecat!"

Alexandru Stănescu, fratele lui Paul Stănescu: E o aberație / Cred că sunt și fabulații aceste clanuri

Primul parlamentar care a răspuns invitației la dialog pe această temă a fost deputatul Alexandru Stănescu, fratele lui Paul Stănescu. El s-a arătat revoltat de plângerea lui Cumpănașui și a spus că în această situație el este doar un "telespectator".

"Nu pot să comentez, cred ca e o aberație și nu pot să o comentez. Dacă domnul Cumpănașu are ceva informații foarte clare, foarte bine, atunci o să dăm declarații. Eu nu cunosc clanurile astea, ce văd și eu la televizor acum. Acum au apărut clanuri, până acum probabil că dacă cineva știa de ele trebuia să le scoată, inclusiv poliția să ia măsuri. Eu nu știu de nici un clan, ce am văzut și eu la televizor, deci sunt spectator sau telespectator'' a declarat pentru B1.ro Alexandru Sănescu, deputat PSD de Olt.

Înrebat dacă intenționează să ia măsuri legislative pentru a preveni ca astfel de situații să se mai repete, acesta a dat de întețele că acest lucru îi depășește aria de competență, el preocupându-se de probleme din agricultură.

"Toată societatea cred că trebuie să își aleagă un model de societate referitor la instituțiile astea care trebuie să ne asigure liniștea și mă refer la Ministerul de Interne, la Jandarmerie, cred că ar trebui să ne alegem un model. Dacă ne alegem eu, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne alegem modelul american, pentru că, nu vreau să critic media, dar în general, media a dat foarte mult în forțele de ordine. Eu sunt președintele Comisiei de Agicultură aplicat pe zona de agricultură, zona rurală, nu am fost foarte implicat în legislația legată de ordinea publică. Aflu și eu foarte multe, dar nu știu cât sunt de veridice aceste clanuri. Ce se întâmplă? Cred că sunt și fabulații, aceste clanuri, părerea mea. Sunt de acord, poliția trebuie să fie fermă, pentru că ați văzut se mediatizează mai mult dezordinea decât atunci când se iau măsuri de ordine", a precizat deputatul.

Stănescu nu a discutat cu colegii de partid despre posibilitatea de a iniția vreun plan de măsuri punctuale și spune că principala sursă de informare în acest caz este mass-media.

"Discutăm și noi exact ceea ce vedem la televizor. Eu nu îl cunoșteam pe acest individ este bolnav din punctul meu de vedere, nu am cunoscut nici cazul dispariției fetei din aprilie, am aflat tot acum. La mine la cabinet nimeni nu a venit să spună despre așa ceva. Probabil dacă cineva spunea încercam să mă implic. Dacă ar fi cineva să-mi spună de anumite cazuri bineînțeles că m-aș implica", a mai spus Stănescu.

Singurul deputat ALDE din județ: Sunt foarte mulți oameni incompetenți puși pe funcții

Mihai Niță este singurul deputat ALDE din județ. A fost senator PDL până în 2012, când a trecut la Partidul Conservator. Între 2012 și 2016 a fost senator din partea aceluiași partid și în 2016 a fost ales deputat din partea ALDE.

"Din păcate și pentru mine, am înțeles că domnul Cumpănașu a făcut o sesizare la Parchet în vederea anchetării tuturor parlamentarilor de Olt. În disperarea dumnealui și a familiei dânsul sare pe orice, pe oricine și nu îl condamn pentru acest lucru. Mă alătur domnului Cumpănașu, mă alătur tuturor oamenilor care doresc binele în această țară și o spun din tot sufletul, pentru că ajungem într-un moment la disperare cu atâția oameni incompetenți care sunt puși pe funcții. Modul cum ne facem serviciul, modul cum ajungem ca să ocupăm un loc de muncă fără testări serioase, lasă de dorit. Mă voi implica de la 1 septembrie în ceea ce privește acest lucru cu ocuparea fiecărui loc de muncă. Trebuie să schimbăm în totalitate legislația pentru că nu se mai poate'', a declarat pentru B1.ro Mihai Niță, deputat ALDE.

Deputatul nu neagă posibile implicații ale unor personaje influente din zonă în politică, dar spune că acest lucru este posibil doar din cauza politicienilor care aleargă după voturi.

"Nu cred că există o legătură între oamenii politici și interlopi, decât presupun că atunci când sunt campaniile electorale această goană după voturi, această goană după funcții îi face pe politicieni să ajungă la disperare și apelează, pentru că votul nu contează, asta este, apelează la toți care sunt în stare să aducă voturi pe orice cale. Și odată, odată cel care a dat votul îți cere la un moment dat ceva. Eu cred că este o chestiune generală. Ar fi foarte mult să credem că un om politic este pe mână cu asemenea nenorociți", a adăugat Mihai Niță.

Liberalul Gigel Știrbu: Dacă NU ai carnet de partid, NU accezi la o funcție

Gigel Știrbu este deputat din 2008 și acum se află la al treilea mandat. Este președintele Comisiei pentru Cultură, Arte și Mijloace de informare în masă. Acesta spune că a încercat să fie vocal în ultima vreme și a ales pagina sa de Facebook pentru a face asta.

"Dacă structurile Ministerului Afacerilor Interne erau conduse de profesioniști probabil Alexandra acum ar fi fost în viață, în situația în care oamenii politici se implică în a face nominalizări la conducerea acestor structuri, oameni de casă, oameni loiali, cu siguranță intituțiile și implicit cei care sunt deserviți de aceste instituții au de suferit. Cred că parlamentul ar fi trebuit să se reunească în regim de urgență așa cum au solicitat reprezentanții Patidului Național Liberal, pentru a lua decizii și a elimina acele prevederi care au dus la intrarea în vigoare a recursului compensatoriu. Ați văzut că 18 mii sau mai bine de 18 mii de recidiviști au fost eliberați din închisori și am vazut în ultimele luni, în ultima jumătate de an că majoritatea acestor recidiviști au comis infracțiuni și au comis fapte cu iz penal", a declarat pentru B1.ro liberalul Gigel Știrbu.

Despre clanurile de interlopi deputatul spune că nu are cunoștinștințe despre această zonă.

"Eu nu am conexiuni în lumea acesta a interlopilor, dar am sesizat de foarte multe ori politizarea instituțiilor statului și sădirea acestor lachei, dacă le putem spune așa, ale unor potentați politici ai zilei nu face decât să slăbească aceste instiuții, am văzut cu toții. De fapt e un secret al lui Polichinelle la noi în județ, pentru că șefii poliției, cei care ulterior au fost destituiți, erau oameni de casă ai familiei Stănescu sau ai familiei Ciocan. Oameni de casă care ce făceau în definitiv? Vedem acum că erau foarte slabi profesioniști, dar le ocroteau interesele acestor oameni politici, ale unor oameni care erau în măsură să promoveze astfel de indivizi în fruntea acestor instituții.

Sunt puși astfel de oameni în fruntea aproape tuturor instituțiilor deconcentrate din județ. PSD-ul a mers până acolo încât a politizat totul până la nivel de femeie de serviciu și sofer. Dacă nu ai carnet de partid, dacă nu ai umbrelă politică, dacă nu ai o cunoștință, un prieten, care să fie membru al partidului de guvernământ sau să aibe o putere de decizie în cadrul acestui partid, nu accezi la o funcție în structurile deconcetrate ale județului. Aceste aspecte, eu personal și mulți ca mine din multe județe, le-au spus. Această nenorocire a arătat incapacitatea și incompetența și lipsa de profesionalism a celor care conduc instituțiile", a adăugat Gigel Știrbu.

Alexandru Cumpănașu și parlamentarii de Olt

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei, fata răpită şi ucisă de Gheorghe Dincă, s-a prezentat marţi la sediul Parchetului General unde a depus o solicitare suplimentară în cadrul plângerii penale înaintate şi anume audierea tuturor parlamentarilor de Olt în calitate de martori privind reţelele de crimă organizată din judeţ.

"Am hotărât să vin cu o adăugare. Solicit prin această plângere, o adăugare la plângerea penală, audierea tuturor parlamentarilor de Olt cu privire la rețelele de crimă organizată din Olt, cu privire la orice informație pe care aceștia o dețin în acest moment cu privire la rețele de crimă organizată și trafic de persoane, trafic de organe pe care le au - informații pe care cu asiguranță ar trebui să le aibă. Dacă ele există, dacă nu cumva suntem toți nebuni și totul este frumos și nu s-a întâmplat nimic în România”, a declarat Cumpănaşu la ieşirea de la Parchetul General. (Detalii AICI)

Parlamentarii din Olt sunt următorii: Florin Iordache, Dan Ciocan, Alexandru Stănescu, Marius-Ionel Iancu, Ştirbu Gigel Sorinel, Niţă Mihai, Paul Stănescu, Renică Diaconescu şi Mirea Siminica.