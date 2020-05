Repornirea economiei, analizată și la Cotroceni. Președintele Iohannis îl așteaptă la discuții, vineri, pe Mugur Isărescu, guvernatorul BNR (VIDEO)

Președintele Iohannis a convocat, la rândul său, o ședință în care vor fi analizate diverse măsuri pentru repornirea economiei. La fel ca discuția de la Guvern, cea de la Președinție va avea loc tot vineri. Totuși, spre deosebire de evenimentul de la Palatul Victoria, unde vor participa doar membrii cabinetului, la Cotroceni șeful statului îl așteaptă și pe Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României.

