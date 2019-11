RESET a așteptat noul Guvern pentru a cere excluderea lui Tudorel Toader din Comisia de la Veneția: ’’Ne-au răspuns că nu poate fi demis de către guvernul care l-a și numit!”

Organizația civică RESET a trimis oficial o petiție la Guvern prin care cere ca membrii executivului să trimită un memorandum prin care să ceară Comisiei de la Veneția să-i retragă lui Tudorel Toader calitatea de membru. Activiștii au trebuit să aștepte căderea Guvernului Dăncilă pentru a face asta, deoarece Consiliul Europei are membri în comisia de la Veneția și aceștia sunt numiți de guvernele țărilor membre. RESET a demarat și o campanie de strângere de semnături pentru a motiva demersul lor.

”În contextul modificărilor legilor justiției din timpul mandatului lui Tudorel Toader și a faptului că acesta a susținut aceste modificări, nu s-a împotrivit alteori a fost foarte alunecos în declarațiile pe care le-a făcut, dar în nici într-un caz nu a fost vehement împotriva lor, ne-am gândit că ar trebui să se ia măsuri împotriva unui astfel de comportament. Pe 22 februarie 2019 am adresat prima scrisoare către Comisia de la Veneția, în care am adus la cunoștință Comisiei ceea ce domnul Tudorel Toader a făcut, activitatea lui ca ministru al și am întrebat dacă Comisia este la curent cu aceste informații, dacă știu că Tudorel Toader a ignorat recomandările pe care însăți Comisia le-a făcut, precum și alte organisme europene, GRECO sau că s-a primit cel mai negativ raport MCV pe care România la primit de când este membru UE. I-am întrebat cum ar putea un membru să fie demis și aceștia ne-au răspuns că nu poate fi demis de către guvernul care l-a și numit, pentru că Consiliul Europei are oameni în Comisia de la Veneția numiți de către guvernele statelor membre. Acesta a fost primul răspuns.

Bineînțeles că în toată perioada acesta la guvernare fiind un Guvern PSD, repectiv în fruntea ultimului Guvern aflându-se Viorica Dăncilă, speranțele noastre nu au fost prea mari că aceștia ar putea să-i retragă sprijinul lui Tudorel Toader, așa că am așteptat momentul potrivit, să vină un Guvern mai favorabil nouă. Noi sperăm ca până în luna decembrie guvernul Orban să trimită un memorandum către Comisia de la Veneția pentru a retrage sprijinul lui Tudorel Toader. Am demarat și o campanie de strângere de semnături în rândul oamenilor și aceste semnături vor ajunge atât la Ludovic Orban ca atunci când el va depune memorandumul să vadă că el are sprijinul populației și le vom trimite și la Comisia de la Veneția. În 2 zile s-au strâns peste 4000 de semnături. Noi sperăm să strângem peste 10.000 de semnături”, a declarat pentru B1.ro Danilela Mitrofan.

Redăm mai jos textul integral al petiției:

Petiție

Noi, semnatarii acestei petiții, vă solicităm să revocați mandatul dlui Tudorel Toader și să îl înlocuiți din Comisia de la Veneția, având în vedere că a nesocotit valorile și principiile statului de drept și ale independenței justiției. În perioada în care a fost ministru al Justiției, dl Tudorel Toader a adus modificări nocive la legile Justiției și a dispus înființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SSIIJ).

De ce este important?

În urma analizei mandatului lui Tudorel Toader (23 februarie 2017 – 24 aprilie 2019) și a modificărilor pe care acesta le-a operat la legile Justiției, inclusiv înființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SSIIJ), am constatat că activitatea lui Tudorel Toader din funcția de ministru al Justiției a fost în totală contradicție cu principiile, valorile, statutul și chiar recomandările exprese ale Comisiei de la Veneția, organism constituit în cadrul Consiliului Europei. Printre acțiunile controversate ale dlui Tudorel Toader, amintim:

- A forțat demiterea Laurei Codruța Kovesi din fruntea Direcției Naționale Anticorupție, în pofida avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii;

- A susținut recursul compensatoriu și a promovat extinderea sa prin acordarea de compensații bănești, iar peste 22 000 de infractori au fost eliberați fără să fie realizat vreun studiu de impact;

- A pledat în fața judecătorilor CCR privind ancheta DNA legată de modul cum au fost adoptate în Guvern hotărârile referitoare la insula Belina. Ministrul Tudorel Toader a venit în fața judecătorilor CCR pentru a susține solicitarea lui Tăriceanu în care cerea să se constate un conflict de natură constituțională între Parchet și Guvern;

- A propus în fruntea DIICOT o persoană fără experiență, ignorând scrisoarea procurorilor DIICOT care cereau să nu-l numească;

- A înființat prin ordonanță de urgență Secția Specială (SSIIJ), în condițiile în care Comisia de la Veneția a avertizat că această secție „riscă să constituie un obstacol în calea luptei împotriva corupției și a criminalității organizate”.

Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul pe care îl conduceți, inclusiv repararea modificărilor toxice operate în justiție de către guvernul anterior și repunerea României pe direcția respectării recomandărilor partenerilor noștri (Comisia Europeană, Comisia de la Veneția, GRECO etc.), vă solicităm să transmiteți un memorandum de retragere a încrederii statului în dl Tudorel Toader, cu solicitarea de înlocuire a fostului ministru al justiției în Comisia de la Veneția.

Considerăm că acest lucru se poate face în luna decembrie 2019, când are loc una dintre cele patru reuniuni anuale ale Comisiei de la Veneția.

De asemenea, solicităm membrilor Comisiei de la Veneția să discute acest subiect și să dispună revocarea din funcție a dlui Tudorel Toader.