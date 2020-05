Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a anunțat că restaurantele, mallurile și sălile de spectacole din România ar putea primi din nou clienți din 15 iunie, iar portul măștii de protecție ar putea să nu mai fie obligatoriu, cu condiția ca etapa de relaxare care începe în 1 iunie, prin redeschiderea teraselor și a plajelor, nu va produce efecte negative ca evoluție a pandemiei de coronavirus, . Demnitarul a făcut aceste precizări în cadrul Știrilor B1 TV, unde a explicat că, printre variabilele luate în calcul, se numără bilanțul cazurilor noi, al celor care necesită terapie intensivă, precum și nivelul de adresabilitate la unitățile de primiri urgențe din țară.



Referitor la eventuala eventuala etapă de relaxare din 15 iunie, Nelu Tătaru a explicat: „După cum vedeți, în acest moment a fost o mare serie de relaxări, chiar și cele pe care le preconizam pentru 15 iunie, cum sunt deschiderea plajelor, se întâmplă tot pe 1 iunie. Deci ce au mai rămas ca măsuri, gândiți-vă că de pe 15 iunie, încă fiind închise, sunt mall-urile, sălile de spectacole, restaurantele. În măsura în care această etapă decurge favorbabil, și favorabil mă refer ca evoluție a pandemiei, număr de cazuri noi, număr de cazuri în terapie intensivă, număr de cazuri și adresabilitate la unitățile de primiri urgențe, atunci putem spera și la o reluare a celorlalte activități după 15 iunie.



Întrebat dacă ar putea însemna că, din 15 iunie, vom scăpa și de masca de protecție, Nelu Tătaru a răspuns: „Se poate, în condițiile în care, mă repet, de pe 1, până pe 15, cele 14 zile în care ne facem evaluarea, putem spune că avem un număr de cazuri noi de la o zi, la alta, din ce în ce mai scăzut”.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a vorbit și despre scenariul mai puțin optimist, în care etapa de relaxare anunțată de președintele Iohannis pentru 15 iunie produce efecte negative. Demnitarul a subliniat că „tot ce înseamnă măsuri de relaxare vin tot timpul și cu niște contramăsuri”.

„În acest moment am deschis terasele. Le-am deschis cu acele măsuri de precauție și distanțare socială. Respectarea acestora, atât de personalul de servire, unitatea economică, cât și de populația care vine la aceste terase, fac ca noi să nu avem o transmitere în comunitate. Gândiți-vă că, dincolo de o masă la care vin membri familiei, poate fi o masă la care vin participanți din familii diferite. Atunci, dacă unul dintre ei are o problemă, ceilalți trei pot pleca, în comunitățile lor, cu acea problemă. Dacă se întâmplă acest lucru, încep anchetele epidemiologice. Anchetele epidemiologice ne arată care este amploarea acestui fenomen. Atunci, în funcție de această amploare, putem lua și deciziile de restricționare a accesului într-o anumită zonă, într-o anumită unitate”, a adăugat Nelu Tătaru.



Despre hotelieri și un eventual set unitar de măsuri pentru reluarea activității, Nelu Tătaru a declarat: „S-a făcut acest set de măsuri, avem un ordin comun cu Ministerul Economiei, în care avem și normele de aplicare în vederea desfășurării și funcționării acestor unități. Aceste unități nu au fost închise niciodată, ci au închis activitatea având în vedere lipsa de clienți, lipsa de mobilitate. De pe 15 mai, când s-a dat voie la circulația în localitate sau în zona metropolitană, a fost deschisă și participarea în aceste hoteluri, și room service-ul. Rămâne ca, după 15 iunie, să ne gândim că odată cu venirea sezonului estival vom avea și o altă mobilitate a populației. Dacă vremea va ține cu noi, vom avea și o creștere a activității acestor unități”.

Întrebat dacă va exista un set de proceduri standard cu privire la dezinfectarea spațiilor comune din hoteluri, dar și la alte proceduri specifice anti-coronavirus, ministrul Sănătății a precizat: „Da, vor exista. Deocamdată n-avem restaurantele. După 15 ne gândim, dacă totul decurge favorabil în această perioadă. Cum avem acum norme comune, Ministerul Sănătății cu Ministerul Economiei, pentru activitatea acestor hoteluri și a room service-ului, de pe 1 avem și deschiderea teraselor pe care aceste unități le au, va urma și deservirea în interior, tot cu respectarea unor norme”.

Întrebat dacă turiștii și alți clienți vor fi nevoiți să poarte mască pe terasele exterioare ale hotelurilor: „Nu, nu, decât personalul de servire”.

