Revoltă în PSD Iași. Șefa organizației de femei cere demisia liderul județean Maricel Popa: Ați făcut suficient de mult rău partidului și județului și ar trebui să vă ajungă!

Tensiuni în filiala PSD Iași. Mihaela Ivancia, președintă a organizației de femei și membră în Consiliul Județean (CJ), îl critică în termeni extrem de duri pe liderul liderul PSD Iași și președintele CJ, Maricel Popa. Într-o postare amplă pe pagina sa de Facebook, Mihaela Ivancia îi cere demisia șefului organizației județene a social-democraților, pe care îl acuză că și-a instalat rudele în diverse funcții, că știe doar „să cumpere și să vândă” și că făcut foarte mult rău, atât partidului cât și județului Iași.

”Iată că a venit momentul când nu mai pot să accept, când vreau să spun „cu subiect și predicat” că ar fi timpul să vă duceți acasă, domnule Popa!

Ați făcut suficient de mult rău partidului și județului și ar trebui să vă ajungă! Au fost momente când am spus că voi pleca eu din partid, că îmi ajunge câte umilințe am îndurat din cauza dvs., dar m-am mai gândit și nu ar fi corect nici față de mine, nici față de familia mea, nici față de colegii de partid, nici față de cei care mă cunosc și m-au învestit cu încrederea lor, ca eu să plec și dvs să rămâneți! Nu, ar trebui să plecați dvs și să rămânem noi, toți ceilalți care nu avem banii dvs., dar care am intrat în partid pentru un ideal și nu pentru afaceri.

Am înghițit suficiente acuze și mizerii din partea dvs. Și, nu, domnule Popa, nu sunt „vândută“ nici PNL-ului, nici PMP-ului (așa cum de nenumărate ori ați afirmat-o), nici nu am beneficii de la ONG-uri (așa cum dvs și oamenii dvs. ați spus), nici nu vreau să îmi fac imagine în comunele unde ne-am întâlnit, ca urmare și răspuns unor invitații, așa cum ați răspuns și dvs”, a scris șefa organizației de femei a PSD Iași, pe Facebook.

Șefa organizației de femei a PSD Iași, despre Maricel Popa: . Nu vă mai împăunați cu rezultatele altora că deveniți de toată jena!

În același timp, Mihaela Ivancia îl acuză pe Maricel Popa că se ”împăunează” cu rezultatele altora.

”La dvs., calitatea intelectuală (și îmi asum toate cele spuse) lasă de dorit, caracterul are numeroase carențe, în schimb, „punga” , se pare, acoperă aceste deficiențe (deși, solicitările dvs disperate că au rămas datorii după niște evenimente organizate de dvs. singur, fără acordul nostru, ar spune altceva!). Le-or fi acoperind, dar tot nu înțeleg ce vină am eu, noi, oamenii din partid sau din afara lui, încât să le acceptăm, ba mai mult să ne facem că nu le vedem? (...)

Să nu vă obosiți să îmi spuneți cât de harnic (expresie pe care am mai auzit-o pe la unii din jurul dvs.!) ați fost în acest interval și nici câți bani ați adus în județ, că nu e cazul. Știu și eu cum, cât și cui i-au fost dați banii. Nu vă străduiți să îmi arătați ce mare iubitor de cultură sunteți, pentru că eu vă pot demonstra foarte simplu că de fapt vreți să o distrugeți. Să nu vă gândiți să demonstrați câtă grijă aveți de cazurile sociale și de viața celor aflați în nevoi că, din nou, sunt dovezi care arată contrariul. Nu vă mai împăunați cu rezultatele altora că deveniți de toată jena!”, mai scrie consiliera județeană.

Mihaela Ivancia, despre Maricel Popa: Tot ceea ce ne prezentați ca pe o favoare făcută județului era, de fapt, datoria dumneavoastră

Totodată, Mihaela Ivancia îi reproșează președintelui Consiliului Județean Iași că își prezintă realizările ca pe niște favoruri făcute cetățenilor, când, de fapt, este vorba despre responsabilitățile pe care acesta le are în virtutea funcției.

”Tot ceea ce ne prezentați ca pe o favoare făcută de dvs. județului în timpul acestui mandat era, de fapt, datoria dvs. De aceea primiți indemnizația aceea substanțială, ca să faceți treabă pentru comunitate, doar că nu prea v-a ieșit, ati făcut mai mult treabă pentru dvs. (vezi, citându-vă, rudele pe care le-ați instalat în funcții de conducere, printre altele!). Funcția pe care o ocupați se datorează celor care au votat Partidul Social Democrat și nouă, consilierilor, care v-am susținut și care am luat bobârnace din cauza dvs. Cei care sunt în Executivul Consiliului Județean, ca și cei care suntem în partid, au existat cu mult înainte de toxica dvs. prezență. Ar trebui să țineți cont de asta și, mai ales, să țineți cont de faptul că nimeni, dar NIMENI, nu vă este obligat cu supunerea unui vasal față de suzeranul său! Dacă dvs trăiți mental în Evul Mediu, înseamnă că ar trebui să faceți o vizită mai spre Bucium, poate s-o găsi vreun leac să vă arate realitatea!

Nu știu cum v-ați condus dvs. afacerile (deși unii spun că aveți cam multe falimente la activ!), dar politic ați demonstrat că nu aveți niciun pic de viziune, că nu știți ce însemnă organizația, ce înseamnă strategia politică și, cel mai important, nu știți când și de cine să ascultați. De fapt, ar trebui să ascultați, dar e greu să vă puteți focaliza atenția asupra unui subiect care nu vă interesează, dar ar trebui să șiți, măcar atât, că la partid și la o instituție publică, oamenii sunt cei mai importanți și trebuie să le acordați atenție, nu să stabiliți întâlniri la care „uitați” să fiți prezent deși sunt în biroul dvs”, mai scrie social-democrata pe Facebook.

Aceasta adaugă și faptul că în ultimii ani pare că județul Iași nu a avut o conducere.

”Din păcate, în ultimii ani, la Iași, „capul” este inexistent. Dacă ar fi existat, cu siguranță, ar fi fost multe situații neplăcute evitate, partidul ar fi putut avea scoruri mai bune, ar fi putut aduce mai mulți oameni alături de noi, i-am fi ținut pe cei care au plecat, am fi putut să facem activitate de partid. Dar, nefiind „capul” nu am putut face nimic din toate acestea!”, a mai scris Mihaela Ivancia pe Facebook.

