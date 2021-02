Revoltă în USR PLUS. Membrii alianței cer socoteală lui Dacian Cioloș și lui Dan Barna pentru numirile controversate din instituții: “Constituie o sfidare la adresa electoratului nostru care și-a pus ultima fărâmă de încredere în noi”

Mai multe numiri controversate promovate de USR PLUS în instituțiile publice, după ce alianța a preluat frâiele puterii au generat revoltă în rândul membrilor de partid. Mulți dintre aceștia au aflat cu consternare din presă cum, fără să fie consultați în niciun fel, au fost propuși în ministere sau la nivelul prefecturilor persoane care în trecut au colaborat cu fosta Securitate sau au avul legături cu PSD, în perioada când Liviu Dragnea era președinte.

Prin urmare, potrivit surselor B1.RO, membrii USR PLUS s-au mobiliat și au redactat o scrisoare prin care cer socoteală lui Dacian Cioloș, lui Dan Barna și reprezentanților din Birourile Naționale. Scrisoarea ar urma să fie distribuită pe grupurile interne ale partidului, semnată de membrii USR PLUS și ulterior înaintată conducerii.

Nemulțumirile sunt uriașe, având în vedere că cele două formațiuni au militat pentru “fără penali în funcții publice” sau pentru “oameni noi în politică”.

“În ultimii 3 ani membrii USRPLUS s-au implicat într-un proiect construit pe pilonii eticii, transparenței, meritocrației, competenței, dorinței de a schimba lucrurile. Acestea nu au fost doar cuvinte frumoase pentru defilat în campanie, ci ele constituie esența USRPLUS.

Mii de oameni de la firul ierbii au muncit voluntar mii de ore pentru a ajunge unde suntem acum. La guvernare. Au muncit pentru “o administrație publică depolitizată, eficientă și responsabilă, capabilă de îmbunătățire” așa cum este scris în manifestul Alianței USRPLUS”, se arată în scrisoarea membrilor USR PLUS adresată lui Dacian Cioloș și lui Dan Barna.

Potrivit membrilor, numirile controversate sau nominalizările care au scandalizat opinia publică constituie o sfidare la adresa electoratului:

“Unele numiri sau tentative de numiri în administrație din ultima perioadă sunt o palmă peste obrazul oamenilor de bună-credință din PLUS și USR. Ele constituie o sfidare la adresa electoratului nostru care și-a pus ultima fărâmă de încredere în noi, înainte de a-și face bagajul să plece în căutarea normalității administrative. Aceste desemnări sunt o rușine pentru noi, membrii USRPLUS, în fața cetățenilor, prietenilor și familiei, cărora le-am promis că vom face Revoluția Bunei Guvernări. Față de ei și față de noi înșine avem datoria morală să rămânem fideli principiilor pentru care am luptat și pentru care am fost votați”.

În document sunt enumerate persoanele promovate de conducerea partidului care au creat dispute aprinse:

- Raluca Rogoz, Șefa de Achiziții la Primăria Sector 1, detașată de la Senat, fără experiență în achiziții publiceCâți bani a ajuns să câștige Zanni, lunar, din Youtube, de când este concurent la la Survivor România? Suma uriașă pe care o va găsi în conturi

- Lavinia Ionescu, Secretarul General la Primăria Sector 1, apropiată PSD de peste 20 de ani, cu o declarație de avere care ridică mari semne de întrebare

- Cătălin Lupașcu, Consilierul lui Radu Mihaiu la Primăria Sector 2, ex Forța Civică, fost șef de campanie și apropiat al lui Dan Cristian Popescu, respins de PLUS Sector 2 pe motive de integritate

- Victor Florescu, numit City managerul Primăriei Sector 2, ex Primăria Voluntari, ex Niro Group, ex firme căpușă implicate în licitații trucate, ex director economic ADP S1, ex director economic Compania Municipală de Parking, apropiat PSD (Pandele, Firea, Tudorache), actual membru PNL

- Florina Prisăcaru, Secretarul general la Ministerul Economiei (propunere retrasă), deține funcții în Ministerul Finanțelor de peste 20 de ani, susținută de PSD, dar și de PNL, colaborator al Securității cu verdict în primă instanță, apropiata lui Orlando Teodorovici

- Mihaela Luiza Haschka, Șefa APDF Giurgiu / Ministerul Transporturilor, fiica lui Mihai Ungheanu - fost secretar general adjunct și secretar de stat în Guvernul Văcăroiu, apropiat de Hrebenciuc, fost senator PRM, fost secretar general al Camerei Deputaților din partea PSD. A fost numită de PSD (în iulie 2017) vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrarea Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu (APDF).

- Oana Arat, Consiliera Vicepremierului, a fost angajată în Ministerul Finanțelor la OPCP (Oficiul Plăți & Contractare Phare) la începutul anilor 2000, fiind promovată în funcții de conducere de PDL, PSD, PNL. A fost director general adjunct în Ministerul Fondurilor Europene susținută de PSD. În 2020 a trecut în barca PNL și a deţinut funcţia de secretar general adjunct al Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

- Marius Vasiliu, Secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, Șef serviciu în Ministerul Dezvoltării în timpul guvernelor PDL, PSD, PNL, iar din 2019 secretar general adjunct la același minister, omul lui Ion Ștefan, artizanul reorganizării eșuate a ministerului.

- Ionuț Tudorică, Consilierul de comunicare la Ministerul Economiei, ex economica. net, apropiat de Sebastian Ghiță, care atacă și calomniază de ani de zile USRPLUS.â

Membrii USR PLUS precizează că toate aceste numiri încalcă multe dintre principiile fondatoare ale partidului:

“ Aceste numiri încalcă promisiunile făcute în campanie. Persoane apropiate de PNL sau PSD, mufate de ani de zile la bugetele statului, cu CV-uri și cariere îndoielnice NU ne reprezintă și NU ar trebui să aibă loc în administrația publică condusă de USRPLUS. Cu atât mai mult astfel de persoane NU trebuie numite de către cei în care ne-am pus încrederea”, se mai precizează în document.

Membrii atrag atenția că lipsa unei reacții ferme din partea Alianței USRPLUS față de încălcarea acestor principii de către partenerii de guvernare îi fac complici.

“De aceea, lansăm prezentul apel prin care vă rugăm să reconsiderați aceste numiri și să desemnați transparent persoane competente și fără un trecut politic pătat.

În realizarea numirilor de acum înainte vă solicităm să vă ghidați după următorul fragment din Codul Etic al PLUS: “Credem în guvernări competente și în implicarea specialiștilor în diagnoză și în proiectarea politicilor publice. Considerăm că impostura și amatorismul în politică sunt falimentare pentru orice țară.”, mai precizează semnatarii documentului redactat spre a fi transmis lui Dacian Cioloș și lui Dan Barna.