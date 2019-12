Revoluționarul Teodor Mărieș, în direct pe B1 TV: „Dacă a curs sânge de Voican în Piața Universității, e un semn bun. Asta este, mai curge sânge și din ei” (VIDEO)

Dacă a curs sânge de Voican în Piața Universității, e un semn bun, spune Teodor Mărieș, președintele Asociației „21 Decembrie”, în direct pe B1 TV, după ce Gelu Voican Voiculescu a fost bătut, scuipat și înjurat de revoluționarii prezenți la slujba de pomenire a eroilor martiri organizată sâmbătă în centrul Capitalei.



„Aș putea să vă spun un singur lucru. Dacă a curs sânge de Voican în Piața Universității, e un semn bun. În urmă cu 30 de ani curgea sânge din 1000 de români, din ordinul lui Iliescu, Voican, Petre Roman, Brucan. Au murit în București și întreaga țară. Asta este, mai curge sânge și din ei”, a spus Teodor Mărieș.



Întrebat cum a început episodul, revoluționarul Mărieș a răspuns: „S-a luat la ceartă cu un domn, care am înțeles că este invalid și purta cârje. La un moment dat, acel revoluționar a reacționat. Care este motivul disputei dintre cei doi, nu cunosc.



Întrebat dacă Gelu Voican l-a atacat pe omul supărat, Teodor Mărieș a răspuns: „Am înțeles că în prima fază s-a repezit asupra lui, după care s-a adunat foarte multă lume, care l-a huiduit pe Gelu Voican. Este normal, este unul dintre personajele cele mai odioase, după Ion Iliescu și Petre Roman. Atunci sigur că lumea reacționează, mai ales în asemenea momente”.



„Gelu Voican a venit în calitate de director al Institutului Revoluției, reprezentantul lui Ion Iliescu, la depunerea de coroane. Cei cu 100.000 de euro sau 105.000 de euro, care voiau să danseze. Să pună muzică populară acolo unde au ucis în urmă cu 30 de ani. Ei au ucis și acum voiau să danseze și să cânte”, a adăugat Teodor Mărieș.



Gelu Voican Voiculescu, unul dintre actorii politici cheie din timpul evenimentelor din decembrie 1989, a fost bătut de revoluționari, sâmbătă, la slujba de pomenire organizată în Piața Universității din București, la 30 de ani de la momentul în care Revoluția Română se muta în Capitală, iar dictatorul Nicolae Ceaușescu își susținea ultimul discurs public. (Detalii AICI)

