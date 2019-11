REZULTATE ALEGERI 2019 / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Rezultate BEC. Florin Călinescu aruncă BOMBA: a spus cu cine votează

REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Florin Călinescu a surprins înainte de ALEGERILE PREZIDENTIALE 2019. Actorul as spus cu cine votează, de fapt, mai degrabă a lăsat de înţeles că NU votează cu nimeni. Totuşi, omul de televiziune şi-a îndemnat admiratorii să meargă, duminică, la urne.

"Am studiat oferta. Iohannis- Dancila: nimic la zero. Asta ca sa vorbesc in termeni sportivi. E doar parerea mea. Nimeni nu trebuie sa o impartaseasca. Duminica, fiecare cu meciul lui. P:S: De obicei nu revin. Deci, e DOAR PAREREA MEA. CLAR? Duminica votati fiecare ce DORITI", a postat Florin Călinescu pe Facebook.



Cristian Tudor Popescu a fost invitat şi el de Klaus Iohannis la dezbaterea de marţi, dar gazetarul a refuzat să fie prezent la discuţia dintre şeful statului şi jurnaliştii agreaţi. Totuşi, CTP şi-a adus aminte, la Digi24, de momentul în care a fost moderatorul dezbaterii dintre Traian Băsescu şi Adrian Năstase, în campania din 2004. În cele din urmă, alegerilea aveau să fie câştigate de Băsescu.

"Eu am fost moderator, în 2004, la întâlnirea Băsescu – Năstase. Domnul Pavel Popescu (deputat PNL) insinuează, dă impresia prin ce a spus că se negociază întrebările, că negociază jurnaliștii cu staff-urile de campanie. Acest lucru nu s-a întâmplat, eu mai știu și altele cum s-au desfășurat, dar vorbesc de cea în care am fost implicat direct. Nici vorbă de așa ceva. Nu staff-ul PSD sau staff-ul PDL, sau al PD - nu mai știu ce era atunci - negocia întrebările. Pentru că erau doi moderatori, domnul Voicu de la TVR și eu, au fost negocieri între mine și TVR asupra întrebărilor și asta numai pe un număr de întrebări. Au fost întrebări pe care nu le-a știut nimeni, cel puțin trei întrebări pe care le-am pus, pe alea nu le știam decât eu. Ce staff-uri de campanie? Nicio legătură", a spus CTP.

Rareş Bogdan a vorbit despre angajarea fiului Vioricăi Dăncilă la stat.

"Am auzit comentariul lui Dăncilă la o întrebare de ce fiul ei a fost angajat la stat. Nu vi se pare ciudat că toţi copiii sau o bună parte a acestor potenţaţi lucrează la stat. fiica lui Bădălău, fiul lui Buzatu, fiul lui Dăncilă, fiii si fiicele lucrează sau în companii de stat sau în instituţii de stat sau la ministere. De ce nu pot lucra la orice companie privată?

De ce la stat pe nişte salarii uriaşe, ce îi recomandă pe aceşti copii? Eu, ca părinte, mi-ar fi ruşine ca copiii mei să ajungă la vârsta maturităţii şi să nu fie în stare să se angajeze la o companie privată. Viorica Dăncilă este departe de profilul pe care ar trebui să îl aibă viitorul preşedinte, este rezultatul a 30 de ani în care meritocraţia a fost anulată de pile, clientelism", a spus Rareş Bogdan.

Viorica Dăncilă a declarat duminică seara, la Antena 3, că se așteaptă să fie chemată la DNA.

"În urmatoarea perioadă, mă aştept. Mă aştept ca eu să fiu chemată la DNA. Sunt prea multe coincidenţe. În 2014, Victor Ponta a candidat împotriva lui Klaus Iohannis, a avut dosar penal. Eu nu ştiu dacă e real sau nu e real, dar sunt foarte multe coincidențe. Anul acesta se aștepta ca domnul Barna să intre în turul al doilea, a avut dosar penal. Nici nu am intrat bine în turul al doilea cu Klaus Iohannis, şi am văzut că purtătorul de cuvânt al lui Klaus Iohannis, Rareş Bogdan, m-a ameninţat că dezbaterea o voi avea cu procurorii", a spus Viorica Dăncilă.



Florin Călinescu a avut o reacţie spumoasă după ce a văzut cearta din CEx-ul PSD, unde Claudiu Manda ar fi numit-o "proastă" pe Viorica Dăncilă. Se pare că Manda i-ar fi luat apărarea soţiei lui, Olguţa Vasilescu. "Exceptional razboiul de la sedinta din PSD al celor doua groaze. Olguta si Viorica. Pā motive care e proasta... concurs", a postat Florin Călinescu pe Facebook.



BEC a anunțat cele mai noi date de la alegeri: Iohannis (37,49%), Dăncilă (22,69%), Dan Barna (14,73%).

Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat, luni seara, în data de 11 noiembrie, cele mai noi informații legate de primul tur al alegerilor prezidențiale. Astfel:

1. Klaus Iohannis - 3.381.848 (37,49%)

2. Viorica Dăncilă - 2.047.141 (22,69%)

3. Dan Barna - 1.329.161 (14,73%)

4. Mircea Diaconu - 808.380 (8,96%)

5. Theodor Paleologu - 514.607 (5,70%)

6. Kelemen Hunor - 356.199 (3,95%)

Rareş Bogdan a vorbit despre cele 5 motive pentru care NU vom avea o DEZBATERE Klaus Iohannis - Viorica Dăncilă.

"Este foarte bine că președintele României nu participă la o dezbatere electorală cu Dăncilă. Iată argumentele:

Unu: A participa la o dezbatere cu Viorica Dăncilă ar însemna să o legitimezi, să o iei în calcul, să-i spui că ea chiar contează. Dar doamna în cauză este o fraudă la adresa posturii de candidat la Președinția României. Este o jignire la adresa românilor care învață limba română și se bazează pe competență pentru a ocupa un post.

Doi: Stilul candidaților PSD de a transmite mesajele atunci când se află într-o confruntare este extrem de toxic. Ei invocă pe post de argumente minciuni sfruntate. Este o tactică intenționată, menită să atragă adversarul în capcana de a demonta minciunile, în loc să-și prezinte viziunea. Consultanții care au sfătuit-o pe Dăncilă să ceară o dezbatere au recurs la asemenea tactică exact cu obiectivul de a-l împiedica pe domnul președinte să-și promoveze mesajul. Ei știu că șeful statului nu ar putea să nu contrazică gogoșile PSD, bazate pe cifre false legate de nivelul de trai și „rezultatele guvernării”. Dar mai știu ceva: fiind ocupat să le demonteze, ar irosi timpul în care ar trebui să întărească propria viziune asupra a ce înseamnă „România normală”. Adică o țară fără hoți, incompetenți și ticăloși cocoțați în funcții pe criterul apartenenței la partid, o țară unde cetățenii nu sunt umiliți. Exact acest mesaj este periculos pentru candidata PSD, deci a fost sfătuită să ceară o dezbatere pentru a putea bloca mesajul președintelui. În realitate, Viorica Dăncilă nu dorește o dezbatere, dar a fost sfătuită să o ceară, pentru a poza într-un contractidat viabil. Dăncilă ar trebui să se pregătească pentru un dialog cu oamenii legii, din cauza subminării securității românilor, a economiei naționale, a devalizarii Companiilor si Societatilor Nationale., a bugetuli din Rezerva de Stat si nu numai.

Trei: Poporul a demonstrat duminică faptul că are discernământ și nu vrea un circ ieftin, așa cum a arătat Viorica Dăncilă recent într-o înfruntare televizată. Românii au deja o părere, iar candidații PSD pentru o asemenea demnitate nu au fost și nu sunt în stare de dezbateri

Patru: Klaus iohannis nu are ce să caute la o dezbatere cu un candidat care a refuzat, atâta timp cât a fost prim-ministru, discuțiile cu președintele României pe chestiuni spinoase, în momente importante pentru țară. Și erau discuții între patru ochi, deci Dăncilă putea fi sinceră, nu la televizor, unde revarsă minciuni. Un exemplu de respingere a dialogului: problema desemnării comisarului european din partea României. Doamna Dăncilă l-a selectat singură, și nu o dată, alegând variante extreme de nepotrivite, care au creat probleme de credibilitate României în relația cu Comisia Europeană. În calitate de prim-ministru, doamna Dăncila și-a desconsiderat funcția și a refuzat dialogul instituțional în situații când el era extrem de necesar, nu pentru un partid sau o persoană, ci pentru România. A ales să se comporte ca un elev care chiulește fără să-i pese de consecințe, doar că aceste consecințe ne afectau pe toti. Domnul Iohannis nu are ce să discute cu un om care a sabotat relațiile externe ale României.

Cinci: O înfruntare electorală cu Viorica Dăncilă nu este posibilă. Dezbaterea prespune argumente, iar fostul premier nu le are. Și, din emoția de a părea la nivelul discuției, ar mai scote niște perle pentru colecția deja celebră. Deci e mai bine să nu se facă de rușine. Timp de 2 ani, România a avut un premier total nepregătit pentru cea mai importantă funcție executivă din România. Și folosesc un termen blând. Și să nu uităm cine e Dăncilă!! Interpusul lui Dragnea!! Acest grup nociv pentru români a lovit statul, l-a vulnerabilizat, iar când oamenii au ieșit în stradă să protesteze, i-a bătut și i-a gazat! Uităm cine e Dăncilă? Domnul Klaus Iohannis nu refuză dezbaterile serioase, dar ce să discuți cu Dăncilă? Este mai bine ca președintele să vorbească direct cu oamenii, ca până acum. Klaus Iohannis preferă să discute în stradă cu Ilie Moromete, nu cu Cocoșilă", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.

Cristian Tudor Popescu. Rezultate EXIT POLL ora 21.00. OFICIAL

Klaus Iohannis 38,7

Viorica Dăncilă 22,0%

Dan Barna 16,1%

Cristian Tudor Popescu i-a îndemnat pe români să iasă la vot. "Compatrioți alegători, să intrăm în decembrie cu neterminata Revoluție Română de acum 30 de ani dusă la bun sfârșit!", a postat CTP pe Facebook.

EXIT POLL IRES ora 15.00, obținut de Adevărul:

1. Klaus Iohannis - 39,7

2. Viorica Dăncila - 21,1

3. Dan Barna - 16,6

4. Mircea Diaconu - 7,8

5. Theodor Paleologu - 6,7



Într-o ediţie specială, duminică, de la ora 21.00, B1 TV și B1.RO vă prezintă rezultatele exit-poll-ului ale scrutinul alegerilor prezidențiale, realizat de IRES. Cine sunt candidații care se vor confrunta în turul al doilea, aflați într-o ediție maraton 'Dosar de politician', moderată de Silviu Mănăstire. Urnele se vor închide la ora 21.00.

Sunt 14 candidați înscriși în primul tur al alegerilor prezidențiale 2019: Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Dan Barna, Mircea Diaconu, Theodor Paleologu, Kelemen Hunor, Alexandru Cumpănașu, Ramona Ioana Bruynseels, Viorel Cataramă, Cătălin Ivan, Marian Stanoevici, John Banu, Sebastian Popescu, Ninel Peia.

Klaus Iohannis a transmis vineri, în prima zi în care românii din diaspora pot să voteze, un mesaj pe Facebook prin care îi îndeamnă pe cetățeni să vină la vot. „Doar prin votul vostru categoric vom scăpa definitiv de pesedism, acest fenomen nociv care nu a permis României să se dezvolte mai mult și mai bine în ultimii 30 de ani", susține Președintele.

Klaus Iohannis le-a mulțumit românilor care au votat la referendumul din luna mai, pentru că au „blocat PSD să distrugă România și drumul său european”.

"Voi românii, prin votul la referendum ați blocat PSD să distrugă România și drumul său european și democratic. Lupta însă continuă”, a mai spus Iohannis.

Alegerile pe teritoriul Romaniei au loc duminică, 10 noiembrie, între orele 7:00 și 21:00, iar în diaspora după următorul program: vineri, 8 noiembrie, între orele 12:00 și 21:00, sâmbătă, 9 noiembrie, între orele 7:00 și 21:00 și duminică, 10 noiembrie, între orele 7:00 și 21:00. Votarea se poate prelungi până la ora 23:59.

Înainte de a intra în cabina de vot, asiguraţi-vă că pe spatele buletinului de vot este aplicată ștampila de control a secției de votare. Dacă aceasta lipsește, votul va fi declarat nul. Pe buletinul de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT" se aplică pe patrulaterul care corespunde partidului sau candidatului independent dorit. După aplicarea ștampilei, buletinul de vot se îndoaie, astfel încât pagina goală care poartă ştampila de control a secției de votare să rămână în afară. Buletinul se introduce apoi în urnă.

Duminică, la ora 21.00, vom afla primele REULTATE PARŢIALE de la votul pentru ALEGERILE PREZIDENŢIALE. Foarte important de menţionat este că aceste REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 de duminică, de la ora 21.00, NU cuprind rezultatele din DIASPORA.

Potrivit Autorițății Electorale Permanente, în țară au fot organizate 18.748 de secții de votare. Lista acestora poate fi consultată pe site-ul www.roaep.ro. Alegătorii pot afla secția de votare la care sunt arondați accesând www.registrulelectoral.ro.

CANDIDAŢII la alegerile prezidențiale 2019:

Klaus Iohannis - președintele în exercițiu.

Viorica Dăncilă - candidatul PSD.

Dan Barna - candidatul Alianței USR-PLUS.

Mircea Diaconu - candidat independent susținut de ALDE și Pro România.

Theodor Paleologu - PMP. Theodor Paleologu este candidatul Partidului Mişcarea Populară la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Kelemen Hunor - UDMR. Kelemen Hunor a spus că și-ar dori să intre în turul al doilea cu candidatul PMP.

Ramona Ioana Bruynssels - candidatul din partea Partidului Puterii Umaniste. Și-a depus candidatura în ultima zi, împreună cu peste 280.000 de semnături.

Cătălin Ivan - Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională. A fost europarlamentar din partea PSD.

Alexandru Cumpănașu – candidat independent.

Viorel Cataramă - candidatul din partea Dreptei Liberale.

Bogdan Stanoevici - candidat independent. Este actor și fost ministru pentru românii de pretutindeni.

John Ion Banu - candidat al Partidului Naţiunea Română. Este stabilit în Statele Unite, are o avere considerabilă.

Ninel Peia - candidat din partea Partidul Neamul Românesc. A fost deputat PSD.

Sebastian-Constantin Popescu - candidat Partidul Noua Românie.