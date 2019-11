REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Rezultate BEC în timp real. De ce Rareş Bogdan se simte RĂZBUNAT

REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Rareş Bogdan consideră că electoratul lui Klaus Iohannis din Diaspora a fost RĂZBUNAT la alegerile prezidenţiale de duminică.

"Va multumesc, dragii mei! Chapeau Bas.Am spus si am fost considerat un optimist incurabil care viseaza, am spus ca vom castiga cu peste 50% alegerile prezidentiale in Diaspora prin candidatul nostru, Klaus Iohannis, mai precis am spus public ca vom lua intre 50 si 60% dintre voturile exprimate si ca prezenta va fi in jur de 700.000 de alegatori.

Au fost cu doar cateva mii mai putin de 700.000 si Klaus Iohannis a castigat cu 53,5% iar urmatorii doi clasati au luat 25%, respectiv 6%. Va multumesc! 10 august 2018 a fost razbunat ieri. Vom desecretiza si vom afla cine au fost ticalosii de atunci! Nu ca nu i-am sti deja... dar sa avem si confirmarea", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.

REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Rezultate EXIT POLL ora 21.00. OFICIAL

Klaus Iohannis 38,7

Viorica Dăncilă 22,0%

Dan Barna 16,1%

REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Klaus Iohannis e foarte aproape să obțină 40% în primul tur al alegerilor prezidențiale, arată un exit-poll de la ora 19.00. Dan Barna pierde teren în fața Vioricăi Dăncilă. Potrivit exit-poll-ului, candidatul alianței USR-PLUS are 15,5%, față de 23,6%, cât are șefa PSD.

Exit-Poll CURS-Avangarde (Marius Pieleanu), ora 19.00:

Klaus Iohannis – 39,1%

Viorica Dancila – 23,6%

Barna – 15,5%

Diaconu – 7,7%

Paleologu – 5,8%

Kelemen – 4.0%

Ramona Ioana – 1,8%

Cumpănașu – 1,3%

REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Într-o ediţie specială, duminică, de la ora 21.00, B1 TV și B1.RO vă prezintă rezultatele exit-poll-ului ale scrutinul alegerilor prezidențiale, realizat de IRES. Cine sunt candidații care se vor confrunta în turul al doilea, aflați într-o ediție maraton 'Dosar de politician', moderată de Silviu Mănăstire. Urnele se vor închide la ora 21.00.

EXIT POLL IRES ora 15.00, obținut de Adevărul:

1. Klaus Iohannis - 39,7

2. Viorica Dăncila - 21,1

3. Dan Barna - 16,6

4. Mircea Diaconu - 7,8

5. Theodor Paleologu - 6,7

REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Sunt 14 candidați înscriși în primul tur al alegerilor prezidențiale 2019: Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Dan Barna, Mircea Diaconu, Theodor Paleologu, Kelemen Hunor, Alexandru Cumpănașu, Ramona Ioana Bruynseels, Viorel Cataramă, Cătălin Ivan, Marian Stanoevici, John Banu, Sebastian Popescu, Ninel Peia.

REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Klaus Iohannis a transmis vineri, în prima zi în care românii din diaspora pot să voteze, un mesaj pe Facebook prin care îi îndeamnă pe cetățeni să vină la vot. „Doar prin votul vostru categoric vom scăpa definitiv de pesedism, acest fenomen nociv care nu a permis României să se dezvolte mai mult și mai bine în ultimii 30 de ani”, susține Președintele.

Klaus Iohannis le-a mulțumit românilor care au votat la referendumul din luna mai, pentru că au „blocat PSD să distrugă România și drumul său european”.

"Voi românii, prin votul la referendum ați blocat PSD să distrugă România și drumul său european și democratic. Lupta însă continuă”, a mai spus Iohannis.

REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Alegerile pe teritoriul Romaniei au loc duminică, 10 noiembrie, între orele 7:00 și 21:00, iar în diaspora după următorul program: vineri, 8 noiembrie, între orele 12:00 și 21:00, sâmbătă, 9 noiembrie, între orele 7:00 și 21:00 și duminică, 10 noiembrie, între orele 7:00 și 21:00. Votarea se poate prelungi până la ora 23:59.

DIASPORA VOT / OLANDA Secţii de votare / ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Unde votează românii din Dispora în Olanda

REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Înainte de a intra în cabina de vot, asiguraţi-vă că pe spatele buletinului de vot este aplicată ștampila de control a secției de votare. Dacă aceasta lipsește, votul va fi declarat nul. Pe buletinul de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT” se aplică pe patrulaterul care corespunde partidului sau candidatului independent dorit. După aplicarea ștampilei, buletinul de vot se îndoaie, astfel încât pagina goală care poartă ştampila de control a secției de votare să rămână în afară. Buletinul se introduce apoi în urnă.

REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Duminică, la ora 21.00, vom afla primele REULTATE PARŢIALE de la votul pentru ALEGERILE PREZIDENŢIALE. Foarte important de menţionat este că aceste REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 de duminică, de la ora 21.00, NU cuprind rezultatele din DIASPORA.

DIASPORA VOT / MAREA BRITANIE Secţii de votare / ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Unde votează românii din Dispora în Marea Britanie

REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Potrivit Autorițății Electorale Permanente, în țară au fot organizate 18.748 de secții de votare. Lista acestora poate fi consultată pe site-ul www.roaep.ro. Alegătorii pot afla secția de votare la care sunt arondați accesând www.registrulelectoral.ro.

REZULTATE ALEGERI 2019 / REZULTATE PARŢIALE / EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. CANDIDAŢII la alegerile prezidențiale 2019:

Klaus Iohannis - președintele în exercițiu.

Viorica Dăncilă - candidatul PSD.

Dan Barna - candidatul Alianței USR-PLUS.

Mircea Diaconu - candidat independent susținut de ALDE și Pro România.

DIASPORA VOT / REPUBLICA MOLDOVA Secţii de votare / ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Unde votează românii din Dispora în Republica Moldova

Theodor Paleologu - PMP. Theodor Paleologu este candidatul Partidului Mişcarea Populară la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Kelemen Hunor - UDMR. Kelemen Hunor a spus că și-ar dori să intre în turul al doilea cu candidatul PMP.

Ramona Ioana Bruynssels - candidatul din partea Partidului Puterii Umaniste. Și-a depus candidatura în ultima zi, împreună cu peste 280.000 de semnături.

Cătălin Ivan - Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională. A fost europarlamentar din partea PSD.

DIASPORA VOT / SPANIA Secţii de votare / ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Unde votează românii din Dispora în Spania

Alexandru Cumpănașu – candidat independent.

Viorel Cataramă - candidatul din partea Dreptei Liberale.

Bogdan Stanoevici - candidat independent. Este actor și fost ministru pentru românii de pretutindeni.

DIASPORA VOT / CIPRU Secţii de votare / ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Unde votează românii din Dispora în CIPRU

John Ion Banu - candidat al Partidului Naţiunea Română. Este stabilit în Statele Unite, are o avere considerabilă.

Ninel Peia - candidat din partea Partidul Neamul Românesc. A fost deputat PSD.

Sebastian-Constantin Popescu - candidat Partidul Noua Românie.