Rezultate alegeri locale Covasna. Primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a câştigat al patrulea mandat

Rezultate alegeri locale Covasna. Locuitorii județului Covasna și-au ales astăzi primarii, consilierii locali, președintele de consiliu județean și consilierii județeni pentru următorii patru ani.

UDMR câștigă Primăria Sfântu Gheorghe: Antal Arpad, pentru a patra oară primar al orașului

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, care a candidat pe lista partidului UDMR la alegerile locale de duminică, a câştigat al patrulea mandat de edil. Anunțul a fost făcut de liderul organizaţiei judeţene Covasna, Tamas Sandor, transmite Agerpres.



Potrivit acestuia, numărătoarea paralelă făcută de UDMR Covasna indică faptul că Antal Arpad a câştigat şi de această dată detaşat în faţa contracandidaţilor săi.



”Eu mulţumesc tuturor celor care s-au prezentat la vot şi le mulţumesc tuturor celor care m-au votat şi care îmi susţin proiectele. În continuare doresc să fiu primarul tuturor, şi al celor care m-au votat şi al celor care nu m-au votat şi al celor care au stat acasă", a declarat Antal Arpad.



De asemenea, liderul organizaţiei judeţene Covasna a explicat că echipa de consilieri locali a UDMR a fost schimbată cu tineri şi că vor urma modificări şi la nivelul echipei de conducere a Primăriei.



”Mâine o să îmi fac treaba ca şi până acum, pentru că nu se schimbă nimic de mâine. Şi o să discutăm, o să mai stau de vorbă şi cu vechea echipă şi cu cea nouă, să discutăm şi să vedem cum prioritizăm tot ceea ce dorim să facem, pentru că tot ce am promis noi am luat în serios (...) De foarte multe ori am spus că cel care are şansa să guverneze nu îşi poate permite să promită lucruri pe care apoi nu le poate face (...) Noi nu gândim în mandate, gândim în generaţii, dacă putem spune aşa, şi dorinţa noastră este ca oraşul nostru să facă pasul la nivelul următor de dezvoltare (...) Avem foarte mulţi tineri în echipa noastră de consilieri şi inclusiv în echipa conducerii oraşului vor fi oameni noi, pentru că nu vom merge cu echipa cu care am mers până acum”, a mai spus primarul Antal Arpad.

Cine este Antal Árpád?

În vârstă de 45 de ani, Antal Árpád, a absolvit Universitatea ”Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca şi este de profesie sociolog.



Politicianul de etnie maghiară a fost ales pentru prima dată primar al municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2008, după patru ani în care a fost deputat UDMR în Parlamentul României.

Pentru funcţia de primar al municipiului Sfântu Gheorghe şi-au mai depus candidaturile mai multe persoane de pe scena politică. Antal Árpád s-a duelat de la distanţă cu Liviu Comăneci (PNL), Constantin Laurenţiu Teacă (PSD), Otto Milik (ALDE), Rodica Nina Secelean (Pro România), Tatár Imola (Alianţa Maghiară din Transilvania) şi Marius Cojocaru (PMP).