Rezultate alegeri parlamentare 2020. Câte județe a câștigat PNL

Partidul Național Liberal s-a clasat pe locul al doilea în urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie, potrivit rezultatelor parțiale, anunțat luni dimineață de Biroul Electoral Central. Liberalii au obținut peste 24% dintre voturile electoratului la scrutinul de duminică. Astfel, cei de la PNL au reușit să obțină victoria în 12 județe, după votul pentru Camera Deputaților, și în 13 la Senat.

PNL a ieșit pe primul loc în majoritatea județelor din Transilvania

Cele mai multe județe ”galbene” după alegerile legislative din 6 decembrie sunt în Transilvania. PNL a câștigat însă și în zone din apropierea Capitalei, dar și în Constanța.

Concret, potrivit datelor publicate până la ora redactării acestei știri, la votul pentru Camera Deputaților, PNL a înregistrat victorii în: Vrancea, Constanța, Giurgiu, Ilfov, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Alba, Sibiu, Bihor și Arad.

Liberalii s-au impus în județele de mai sus și în cursa pentru Senat, adjudecând, în plus, primul loc și în Caraș-Severin, acolo unde social-democrații au câștigat la Camera Deputaților.

Rezultate parțiale oficiale anunțate de Biroul Electoral Central, luni, la ora 11.00

Datele anunțate de Biroul Electoral Central, luni, la ora 11.00, arată în felul următor, la Camera Deputaților: PSD - 29,39%, PNL- 24,24%, USR PLUS - 15,4%, UDMR – 7,42%, AUR - 8,26%, PMP - 4,69%, Pro România - 4,29%, PER - 1,9%.

La Senat, rezultatele parțiale oficiale sunt următoarele: PSD - 29,83%, PNL - 24,66%, USR-PLUS - 15,44%, AUR - 8,65%, UDMR - 7,57%, PMP - 4,77%, Pro România - 4,27%, PER - 1,25%.

Pragul electoral necesar pentru accederea în Parlament este de 5%.

În aceste condiții, se conturează o nouă majoritate parlamentară alcătuită din PNL și USR-PLUS. De altfel, încă de duminică seară, liderul liberal, Ludovic Orban a declarat că PNL va purta discuții cu toate formațiunile din zona de dreapta.

”Cel mai probabil de luni, când vom avea informații cât de cât relevante despre raportul de forțe, vom avea discuții cu PMP, USR, UDMR. Se poate forma o majoritate parlamentară. (...) Ajunge cât rău a făcut României PSD. România are nevoie de coaliție care să fie ferm angajată în poziția noastră euro-atlantică și care să poată asigura dezvoltarea României, cu ajutorul resurselor de care va dispune”, a declarat Ludovic Orban.

Rareș Bogdan: Noi nu vom negocia cu PSD

Și tot duminică seară, europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat că o certitudine este faptul că PNL nu va negocia cu PSD.

„Așteptăm numărătoarea finală. Lucrurile sunt extrem de clare. Noi nu vom negocia cu PSD. La ora aceasta știm că în Parlament au intrat cinci partide politice. Partidul Național Liberal, ca primul partid, cel care a câștigat alegerile probabil cu undeva la 31%, 32% în final, pe locul doi PSD care se va duce spre un 28%, 29% la final, după asta USR care astăzi are 15,8%, dar după voturile din diaspora și ultima oră și jumătate probabil se va duce spre 17%, Uniunea Democrată a Maghiarilor care adună undeva la 350.000-370.000 de voturi, care înseamnă în scor undeva la 7%, la redistribuire chiar mai mult, AUR, care este surpriza acestor alegeri – m-am referit primul cred la această forță politică și am spus că s-ar putea să intre în Parlament, că am văzut mișcările de pe Facebook – care obține undeva între 7% și 8%. Așteptăm să vedem dacă Partidul Mișcarea Populară al domnilor Traian Băsescu și Eugen Tomac, Cristian Diaconescu, împreună cu partidul domnului Ponta, vor intra sau nu în Parlament. Din punctul meu de vedere, ar fi un plus să intre Partidul Mișcarea Populară, având în vedere că au fost parteneri tradiționali foarte corecți ai Partidului Național Liberal”, spunea Rareș Bogdan duminică.