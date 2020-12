BEC a anunțat rezultatele alegerilor parlamentare 2020, după numărarea tuturor voturilor, înainte de soluționarea contestațiilor.

Prezență la vot: 33,24%

PSD - 28,90%

PNL - 25,19%

USR PLUS - 15,37%

AUR - 9,08%

PMP - 4,82%

PRO România - 4,09%

PER - 1,12%

PPUSL - 1,1%

PRM - 0,55%

