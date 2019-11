Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat, joi, rezultatele finale ale primului tur al alegerilor prezidențiale.

Prezența la vot la scrutinul din 10 noiembrie a fost de 51,19%.

Datele au fost trimise ce BEC către Curtea Constituțională care trebuie să valideze rezultatul primului tur al prezidențialelor

Iată, mai jos, ce porcente au obținut cei 14 candidați din cursa pentru Palatul Cotroceni:

Klaus Iohannis - 37,82%

Viorica Dăncilă - 22,26%

Dan Barna - 15,02%

Mircea Diaconu - 8,85%

Theodor Paleologu - 5,72%

Klemen Hunor - 3,87%

Ramona Ioana Bruynseels - 2,65%

Alexandru Cumpănașu - 1,53%

Bogdan Stanoevici - 0,43%

Viorel Cataramă - 0,53%

Catalin Ivan - 0,36%

Ninel Peia - 0,34%

Sebastian Popescu - 0,33%

John Ion Banu - 0.3%



