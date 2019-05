UPDATE: Biroul Electoral Central a anunțat, luni, că 2.400.902 de români au votat la referendum.

Dintre aceștia, la prima întrebare au răspuns cu ”DA” 1.625.321 de români, cu ”NU” 277.976 de români și au fost înregistrate 101.605 de voturi nule.

La a doua întrebare au răspuns cu ”DA” 1.619.681 de români, cu ”NU” au votat 271.104 de alegători, iar 102.072 de voturi au fost declarate nule.

