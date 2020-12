Rezultatul negocierilor: Florin Cîțu - premier. PNL - 9 ministere și șefia Camerei Deputaților, USR-PLUS - 6 ministere și președinția Senatului, UDMR - 3 ministere

Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns la un acord în negocierile pentru asigurarea viitoarei guvernări. Astfel, PNL va avea 9 ministere în viitorul Guvern, USR-PLUS - 6, iar UDMR - 3. La șefia Camerei Deputaților va exista un candidat PNL, iar la Senat unul de la USR-PLUS. Premierul propus de cele trei formațiuni va fi liberalul Florin Cîțu. Negocierile continuă mai ales în cea ce privește programul de guvernare.

„Președintele Senatului va aparține unui candidat USR-PLUS, președintele Camerei unui candidat PNL. În ceea ce privește Guvernul, în afară de premier, am decis portofoliile: e vorba de doi vicepremieri. Guvernul va avea 18 ministere. DIn ele, 9 vor fi conduse de reprezentanți PNL, 6 de reprezentanți USR-PLUS și 3 de reprezentanți ai UDMR”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.