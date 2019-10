Departamentul pentru Luptă Anti-Fraudă verifică, în prezent, proiectele de incluzie socială derulate cu fonduri europene, care implică firma lui Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, anunță Rise Project.



Două dintre ele, scrie publicația de investigații jurnalistice, au intrat deja în cercetări preliminare. Primul a fost implementat în tandem cu CJ Alba, în timp ce în al doilea, care a eșuat complet, Dan Barna a fost beneficiar direct.



„Proiectele de incluziune socială pe bani europeni, care implică firma lui Dan Barna, sunt verificate acum la Departamentul pentru Luptă Anti-Fraudă.



Două dintre ele («SES-am deschide-te» și «Biblioteca bunelor practici») au intrat în cercetări preliminare după articolul nostru de marți.



Primul, implementat în tandem cu CJ Alba, a inclus croitoria condusă de sora lui Barna și o tipografie căpușată sistematic.



În al doilea, eșuat complet, compania lui Barna a fost beneficiar direct.



Al treilea, «Punți Comunitare», se află deja sub investigația DLAF. Parteneri cu CJ Alba și aici, Barna și Jaliu au finanțat din banii contribuabilului european o casă de producție devalizată între timp și o bază sportivă modernizată cu resurse destinate persoanelor defavorizate”, scrie, joi, Rise Project, pe pagina sa de Facebook.

Ancheta vine la o zi distanță de dezvăluirile făcute de Rise Project, cu privire la proiectele finanțate din fonduri europene, pe care le-a derulat firma prezidențiabilului USR-PLUS. Printre altele, publicația de investigații jurnalistice îl acuză pe Dan Barna că este este supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu fonduri UE. (Detalii AICI)

Reacția USR, în direct pe B1TV: „Foarte bine că e așa”

Deputatul USR Cristian Seidler a declarat, joi, în direct pe B1TV, că „e foarte bine” că OLAF investighează aceste proiecte, pentru că USR nu are „nimic de ascuns”, iar oriunde există o suspiciune, „ea trebuie cercetată”.



„Da, perfect. Foarte bine că e așa. Nu avem nimic de ascuns. Oriunde există o suspiciune, ea trebuie cercetată, pentru a înlătura orice urmă de suspiciune”, a afirmat Cristian Seidler, în emisiunea „Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu.



Întrebat dacă USR a luat la cunoștință despre faptul că Dan Barna și-a cooptat familia în jurul unui proiect de 3,5 milioane de euro, deputatul Cristian Seidler a răspuns: „ Nu a informat, dar nici nu să nu se înțelegă că ar fi ascuns această situație. Sunt o mulțime de chestiuni legate de acele proiecte sau, inclusiv, în viața mea profesională anterioară de care n-am informat partidul, pentru că nu le-am considerat relevante. Pe fond, atunci când selectezi din proiectele acelea, care promovau economia socială, contează, din perspectiva proiectelor europene, să incluzi persoanele vulnerabile. Grupul-țintă. Acesta era obiectivul principal. Nu existau și nu există niciun fel de impedimente referitoare la persoanele selectate pentru a asigura managementul”.

