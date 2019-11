A fost localizat un alt mare fugar din lista lungă a românilor care s-au evaporat după sentințele definitive ale instanțelor! Gândul a prezentat imagini care arată că fostul deputat PSD Cristian Rizea se află la Chișinău unde se ascunde pentru a nu executa pedeapsa de 4 ani și 8 luni de închisoare primită în luna martie.

Potrivit surselor Gândul, în perioada lui Carmen Dan, Ministerul de Interne avea informații concrete despre locația lui Rizea, dar nu a făcut nicio acțiune concretă.

O echipă de la Gândul a fost prezentă în luna octombrie la Chișinău și a reușit să obțină mai multe imagini care atestă prezența lui în capitala Republicii Moldova în ciuda eforturilor acestuia de a se camufla.

Conform informațiilor acestora, Rizea ar deține și cetățenia moldovenească, obţinută rapid şi cu ajutorul unor oficiali PSD care au avut legături în zona de putere de la Chişinău.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.