Robert Cazanciuc: Este curat constituțional ca moțiunea să fie dezbătută și votată în sesiune extraordinară. Nu avem un text care să ne spună când să votăm (VIDEO)

PSD va urma propriul calendar în cazul în care PNL nu invocă un conflict juridic de natură constituțională cu privire la depunerea moțiunii de cenzură în timpul vacanței parlamentare, a afirmat senatorul social-democrat Robert Cazanciuc, care susține că inițierea demersului pentru demiterea guvernului în timpul sesiunii extraordinare este „curat constituțional”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.