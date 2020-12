Robert Cazanciuc: Este o seară tristă, pentru că nu este guvernul poporului român / PSD n-a câștigat alegerile cu 50%, dar a fost clar partidul care a ieșit pe primul loc (VIDEO)

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a criticat, marți seară, în direct pe B1 TV, decizia președintelui Klaus Iohannis de a-l desemna pe Florin Cîțu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Social-democratul susține că acum nu foarte mult timp, pentru liberal, „Sănătatea și Educația nu erau priorități”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.