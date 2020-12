Robert Cazanciuc: Nu a spus nimeni de la PSD că îl va suspenda pe președintele României (VIDEO)

Robert Cazanciuc, senator PSD, a declarat, miercuri seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că nimeni de la Partidul Social Democrat (PSD) nu a spus că îl va suspenda pe președintele României, Klaus Iohannis, nefiind momentul.

„Nu a spus nimeni de la PSD că îl va suspenda pe președintele României. Toată lumea a spus că ceea ce a făcut președintele României, în campanie electorală, ceea ce pare că face în continuare, înseamnă o încălcare a Constituției și că sunt toate motivele din lume ca președintele să poată fi suspendat. Dar nu este momentul. România are nevoie de stabilitate, are nevoie să fie respectat votul românilor si această perioadă, are nevoie de un Guvern care să poată conduce țara în următoarii 4 ani de zile. Nu intrăm într-o procedură legată de suspendare. Președintele României a primit o suspendare din partea poporului român, la votul din 6 decembrie (...) Pe termen lung, e o greșală ceea ce face președintele României în campanie electorală, susținând un partid politic, indiferent care este el”, a afirmat acesta.

