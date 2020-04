Robert Cazanciuc (PSD) a preluat atribuțiile de președinte interimar al Senatului. Colegul său Titus Corlățean ar fi renunțat la funcție din motive personale

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a preluat, joi, atribuțiile de președinte interimar al Senatului de la colegul său social-democrat Titus Corlățean.



Robert Cazanciuc (PSD), noul președinte interimar al Senatului





Robert Cazanciuc, vicepreședinte al Senatului până acum, a explicat că Titus Corlățean a anunțat, în ședința Biroului Permanent, că renunță la președinția Senatului din motive personale. De altfel, el însuși a solicitat să fie înlocuit de unul dintre vicepreședinți și l-a propus pe Robert Cazanciuc în acest sens.

Într-o primă declarație după preluarea noilor atribuții, Robert Cazanciuc a pledat pentru dialog interinstituțional și colaborare transpartinică, astfel încât România să depășească impasul provocat de pandemia de COVID-19.

„Voi dialoga şi colabora cu toate grupurile parlamentare, astfel încât legile trimise de Senat să facă mai bună viaţa tuturor românilor. E o preluare de atribuţii într-un moment dificil pentru întreaga ţară şi, mai mult ca niciodată, avem nevoie să stăm în jurul mesei rotunde indiferent din ce partid provenim pentru a stabili priorităţile pentru ţară, fără patimă, fără orgolii. Trebuie să ne asumăm în momente dificile decizii care să schimbe în bine viaţa românilor", a afirmat Robert Cazanciuc, joi, pentru Agerpres.



Titus Corlățean îl înlocuia pe Teodor Meleșcanu la șefia Senatului, în februarie





Titus Corlățean a preluat atribuțiile de președinte al Senatului, la începutul lunii februarie, când poziția era lăsată liberă de Teodor Meleșcanu, care demisiona ca urmare a unei decizii prin care Curtea Constituțională a denunțat procedura prin care fostul director SIE a fost instalat la șefia Camerei superioare din Parlamentul României.

„Aștept decizia oficială și motivarea judecătorilor. O decizie CCR se aplică și cel mai probabil mă voi conforma și voi demisiona de la șefia Senatului", declara Meleșcanu, într-o primă reactive după decizia CCR.

Noi am decis ca „până la motivarea CCR cu privire la alegerea preşedintelui Senatului să mergem cu unul dintre vicepreşedinţi, având şi atribuţii de preşedinte”, afirma Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, la finalul ședinței CEx de la acel moment, citat de Agerpres.

Întrebat dacă are informaţii că Teodor Meleşcanu îşi va da demisia, Ciolacu a răspuns: „Am stat de vorbă cu el şi a spus că ar dori să îşi înainteze demisia, că aşa este corect. Am luat act de dorinţa dânsului, una cât se poate de morală, dar am discutat şi de acordul pe care PSD îl va avea în viitor cu Forţa Naţională”.

În 21 ianuarie, Curtea Constituțională hotăra că procedura prin care Teodor Meleșcanu a fost ales la șefia Senatului a fost una nelegală. Practic, judecătorii instituției fundamentale admiteau sesizarea de neconstituționalitate, pe care o înaintaseră parlamentarii ALDE, PNL, PMP, UDMR, dar și o serie de senatori neafliați. Concret, CCR a explicat că legea a fost încălcată atunci când PSD a decis să propună și să susțină la președinția Senatului un politician din grupul parlamentar ALDE.

Teodor Meleșcanu era ales președinte al Senatului în 10 septembrie, la propunerea PSD, devenind astfel succesorul lui Călin Popescu-Tăriceanu, care a demisionat și a rupt alianța dintre ALDE și social-democrați. Odată ales în funcție, Teodor Meleșcanu a fost demis din ALDE.