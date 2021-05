Robert Cazanciuc (PSD): Cât timp a fost Florin Cîțu ministru, aparatul de stat s-a mărit. Acum vrea să-i dea pe unii afară, să aibă locuri pentru camarila proprie / De 2 ani ne amenință cu informatizarea ANAF (VIDEO)

Senatorul PSD Robert Cazanciuc nu are prea mare încredere în planurile de reformă și digitalizare despre care vorbește premierul Florin Cîțu. Cazanciuc a precizat că nu e suficient să fie dați afară doi - trei „directorași” pentru ca la bugetul statului să se strâgă mai mulți bani, ci e nevoie de o reformă profundă. Social-democratul nu crede că prim-ministrul liberal se va ține de cuvânt și a precizat că acesta „de doi ani ne amenință cu informatizarea ANAF”.

Declarațiile au fost făcute în cadru emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Asta în contextul în care, marți, premierul Florin Cîțu a declarat că le-a solicitat miniștrilor „să facă reformă în propria ogradă”, adică să facă reorganizarea ministerelor și să reducă numărul de directori generali, de exemplu. Cât despre reforma în sistemul de pensii, Cîțu a spus că „Guvernul repară ce au stricat PSD-iștii”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.