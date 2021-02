Robert Cazanciuc (PSD), după incendiul din Constanța: Pare în ultimul timp un blestem al focului în România. Pare că nu te mai poți baza pe statul român (VIDEO)

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a vorbit despre incendiul de la Constanța, unde o femeie a murit după ce s-a aruncat în gol de la etajul 6 în încercarea de a scăpa de flăcări, și spune că în ultimul timp pare „un blestem al focului în România”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.