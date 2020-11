Robert Cazanciuc (PSD): Ludovic Orban, cel mai ipocrit premier. A spus lucruri foarte grele când era în Opoziție, ca să câștige încrederea, și, cum a ajuns la Putere, a făcut exact invers (VIDEO)

Social-democrații nu au reușit nici luni să întrunească cvorumul în Biroul Permanent al Senatului pentru a introduce în dezbatere iniţiativa legislativă privind amânarea alegerilor parlamentare. Zilele trecute a avut loc o altă încercare eșuată a PSD, cvorumul nefiind atunci întrunit deoarece senatorul Ion Ganea a absentat. Pentru asta, el a fost exclus din PSD.

Liderul social-democrat Robert Cazanciuc, președintele Senatului, a susținut luni, pentru B1 TV, că PSD a ajuns în această situație deoarece Ludovic Orban, președintele PNL, a avut grijă să cumpere senatori cu funcții în instituțiile statului. El a ținut să-i acuze pe liberali că chiulesc din Parlament, deși sunt plătiți de români să vină la serviciu.

Anterior, senatoarea PNL Alina Gorghiu l-a acuzat Robert Cazanciuc de faptul că a convocat, „complet neregulamentar” plenul acestei Camere legislative pentru marți, cu scopul de a numi noi membri ai Biroului Permanent, astfel încât să poată ține ședințele în ciuda absențelor.

Întrebat dacă mai e valabil proiectul sau rămâne în vigoare scenariul cu alegerile parlamentare pe 6 decembrie, social-democratul Robert Cazanciu a răspuns: „Ludovic Orban a făcut ce a știut mai bine: să cumpere oameni. A cumpărat un senator PSD. I-a oferit, din ce am văzut în spațiul public, să fie guvernator al Deltei Dunării. E periculoasă această funcție, pentru că unii au fost condamnați pentru diverse manopere pe chestia asta. Deci pe de o parte a făcut ce a făcut și-n ultimul timp, a cumpărat, în ciuda retoricii ”noi nu luăm oameni din alte partide”. Ce spunea Rareș Bogdan? ”În piața publică mor cu ei de gât dacă se întâmplă așa ceva”. Deci pe de o parte această procedură de a cumpăra oameni, nu contează prețul, pe de altă parte această ipocrizie”.

