Robert Cazanciuc (PSD): Noi sperăm ca toți cei care au criticat Guvernul, inclusiv din PNL, să se alăture moțiunii de cenzură. Florin Cîțu e într-o bătălie electorală internă și face tot felul de compromisuri (VIDEO)

Senatorul PSD Robert Cazanciuc și-a exprimat speranța că inclusiv din interiorul PNL vor veni voturi în susținerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. „Este evident că România nu este în direcția bună”, a declarat social-democratul la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, miercuri seară, pe B1 TV.

