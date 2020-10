Robert Negoiță cere înlocuirea prefectului Gheorghe Cojanu: „Domnule Orban, vă rog, în numele locuitorilor Capitalei, lăsați-l să plece definitiv în concediu”

Bucureștiul înfruntă cea mai mare criză sanitară din istorie, a scris Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, în debutul scrisorii deschise prin care îi solicită premierului Ludovic Orban, „în numele locuitorilor din Capitală”, să îl lase pe prefectul Gheorghe Cojanu „să plece definitiv în concediu”. Prim-ministrul anunțase chiar luni că se face o evalure a activității fiecărui prefect.

Robert Negoiță cere înlocuirea prefectului Gheorghe Cojanu

„Capitala înfruntă cea mai mare criză sanitară din istorie. Rata de infectare la mia de locuitori a depășit pragul scenariului roșu. Guvernul anunță cele mai dure sancțiuni de când a venit pandemia, copiii noștri își iau la revedere de la colegi și intră în scenariul online. Ei bine, în tot acest timp, reprezentantul Guvernului în București, Capitala țării, prefectul Gheorghe Cojan, umblă buimac la cumpărături și habar nu are care-i rolul lui pe planetă. Din nefericire pentru noi, rolul lui se referă zilele acestea la viața noastră, a locuitorilor Capitalei. Omul cu plasele în mână se uită buimac la noi și ne anunță că nu știe nimic, nici indicele de infectare, nici măsurile de urgență, nici despre scenariul roșu, pentru că e duminică și are alte preocupări pe vreme de pandemie, să facă cumpărături și ne cere să stăm liniștiți la locul nostru până mâine, când s-o dumiri și el care e treaba asta cu pandemia și cu acest COVID ticălos care i-a stricat, colac peste pupază, și planurile de concediu în mijloc de octombrie... Domnule Orban, vă rog, în numele locuitorilor Capitalei, lăsați-l să plece definitiv în concediu. Și pentru a nu crede că mă cramponez doar în declarațiile halucinante făcute de domnul prefect zilele acestea vreau sa vă conturez tabloul incompetenței acestui personaj și prin alte exemple”, a scris Robert Negoiță, luni, pe Facebook.

Edilul a precizat că marți „este ultima zi în care acest om trebuia să constituie consiliile locale și să deblocheze astfel procesul extrem de birocratic prin care primarii aleși deja de o lună să-și preia mandatele. Ei bine, cu 24 de ore înainte de acest deadline, dinspre Prefectură bubuie o liniște asurzitoare și mă întreb extrem de neliniștit dacă domnul prefect doarme sau a plecat în concediu”.

„În calitate de reprezentant al administrațiilor locale îmi dau seama că aveți nevoie de ajutorul nostru în această luptă fără precedent. Și vreau să vă fim parteneri. Dar, vă rog, ajutați-ne să vă ajutăm! Trebuie să înțelegeți că prin trimisul dumneavoastră în teritoriu, prea adormitul prefect al Capitalei, este blocată activitatea administrațiilor locale. Copiii noștri pleacă în scenariul roșu, în online, iar noi, ca primărie, în lipsa unei conduceri legitime, alese de o lună, repet, stăm cu mâinile legate și chiar nu putem să vă ajutăm. De exemplu, să achiziționăm tablete, să facem echipă pentru copiii noștri”, a mai spus, printre altele, Robert Negoiță.