Negoiță, despre Manda: „Știți care e comportamentul hienei? Când miroase a hoit, el e acolo. Când a simțit că se clatină doamna Vasilica, a fost acolo ca o hienă clasică” (VIDEO)

Robert Negoiță l-a acuzat pe Claudiu Manda de ipocrizie deoarece a atacat-o pe Viorica Dăncilă când scaunul acesteia a început să se clatine, dar cât aceasta a fost susținută de Liviu Dragnea n-a avut curaj să scoată un sunet.

„Niciun partid nu are nevoie de vulpi, ci de oameni care să aibă curajul să gândească și să-și asume ce gândesc.

Dacă tot are acum opinii și obiecții, unde era când doamna Dăncilă era propusă ca premier? O persoană fără niciun fel de calitate de lider, fără niciun fel de expertiză, fără nicio experiență. El a votat pentru. Singurul care a votat împotriva nominalizării doamnei Dăncilă, și o spun cu regret, am fost eu.

Știți care e comportamentul hienei? Ăla e comportamentul, când miroase a hoit, el e acolo. Când a simțit că se clatină doamna Vasilica, a fost acolo ca o hienă clasică”, a declarat Robert Negoiță, pentru B1 TV.

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a declarat joi că, la congresul partidului din februarie, social-democrații trebuie să stabilească să nu mai susțină proști în funcții publice. Manda a mai spus, fără a da vreun nume, că PSD nu trebuie să mai ajungă în situația în care „unii care nu știu să se exprime” să arunce „la gunoi” munca întregului partid.

