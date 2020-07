Robert Negoiță, despre Gabriela Firea: Se pregătea să-și facă partid, îmi spunea mie să mergem împreună pe un alt drum, că nu se mai poate în PSD

Robert Negoiță a declarat, joi seară, că edilul Capitalei a vrut să-și facă propriul partid, înainte de alegerile prezidențiale din 2019, când Gabriela Firea intrase în conflict cu Liviu Dragnea. Mai mult, aceasta îi propunea primarului din Sectorul 3 să i se alăture.

Robert Negoiță: Gabriela Firea se pregătea să-și facă partid

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, care de curând a plecat din PSD, a spus, la Digi24, că Firea se pregătea să-și facă partid.

„Doamna Firea se pregătea să-și facă partid, îmi spunea mie să mergem împreună pe un alt drum, pe altceva, că nu se mai poate în PSD (...) Da, era partidul Oxigen sau Partidul Verzilor, ceva de genul acesta”, a afirmat edilul.

Acesta a menționat că totul s-a întâmplat înainte de alegerile prezidențiale din 2019, când Gabriela Firea nu mai era decât membru simplu în PSD, după conflictul cu Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă.

„Adică, cum poate să-mi spună mie acum că am trădat PSD, când noi știm bine ce discuții aveam! Nici nu trebuia să-i comunic nimic, pentru că știa care e poziția mea, știa că nu mă regăsesc acolo și nu am ce să caut în echipa aia”, a menționat el.

Robert Negoiță a mai spus că principala cauză pentru care a plecat din PSD este chiar Firea.

„Ce a trebuit să-i comunic așa, mai încetinel, a fost că în acest moment am mai multe motive pentru care eu nu am ce căuta acolo, la PSD. Ce mi-a fost destul de complicat să-i transmit, dar am transmis către conducerea partidului, am transmis către cei care au fost interesați să mă asculte, și anume că în acest moment, principalul argument pentru care eu nu am ce căuta acolo este chiar dumneaei! M-ați auzit foarte bine!", a declarat Robert Negoiță.

Totodată, primarul o acuză pe Gabriela Firea de minciună și defăimare. El spune că partidul l-a trădat de mai multe ori.

”Uitați-vă pe toate aparițiile mele publice, nu am zis nimic de rău de doamna Firea, în timp ce dânsa mă cântă pe toate televiziunile, că am trădat, cu niște minciuni foarte sfruntate... Sincer, eu admir oamenii care pot minți așa! Să aflu că i-am făcut eu plângere penală, apropo de trădat. Eu solicit public acel document prin care eu i-am făcut dumneaei plângere penală. Știu să fac plângeri penale. Am făcut multora pe care pur și simplu i-am considerat că sunt în zona asta, dar nu dumneaei”, a declarat Negoiță.

Robert Negoiță și-a lansat propriul partid

Reamintim că, Robert Negoiță și-a lansat propriul proiect politic și, pentru alegerile locale din 2020, el și echipa sa vor candida din partea partidului București 2020.

Recent primarul Sectorului 3 al Capitalei, a explicat că vine după patru ani în care nu se mai regăsește „deloc” în PSD și este de părere că „o dovadă de seriozitate” din partea social-democraților ar fi să îl excludă din partid.

„Mi-a atras atenția comentariul dumneavoastră cu Robert Negoiță, care se rupe de PSD. Eu m-am cam rupt de PSD de multă vreme, adică nu e o știre, nu surprinde pe nimeni chestiunea asta. Era în firea lucrurilor. Am văzut că au început să spună despre mine unele și altele. Cred că o dovadă de seriozitate din partea dumnealor ar fi să mă excludă din partid – aștept treaba asta de multă vreme, asta este normalitatea. Legea aceea care spune că primarul să nu-și piardă mandatul e puțin nedreaptă. Pe final de mandat, când discutăm de realegere, că nu e ca și când au fost alegeri acum o lună sau două luni de zile și după ce m-am ales cu sprijinul partidului, nu mă mai regăsesc acolo. Nu, eu vin după patru ani în care nu mă mai regăsesc deloc în acea formațiune și discutăm acum de prezentarea în fața electoratului, în care atâta vreme cât nu mă regăsesc acolo, mă duc într-o zonă sau am mers într-o zonă în care mă simt mai confortabil”, a declarat Robert Negoiță.

Victor Ponta și Robert Negoiță au format Alianţa Pro Bucureşti 2020

Victor Ponta a anunțat că formațiunea pe care o conduce, Pro România, și Partidul Bucureşti 2020 vor forma de acum Alianţa Pro Bucureşti 2020.

Fostul premier a precizat că noua alianță se adresează celor care nu vor să fie prizonierii binomului PSD - PNL.

„Cred că toţi suntem prizonieri în bătălia ”contra”. Trebuie să votăm contra ciumei roşii, contra ciumei galbene, care e mai rău ca ciuma roşie. E doar o schimbare între ei și, în continuare, ajung primari, miniştri și prim-miniştri oameni fără niciun criteriu de competenţă”, a spus el.