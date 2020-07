Robert Negoiță, actualul primar al Sectorului 3 al Capitalei și candidat pentru un nou mandat, susține că joi a fost o zi foarte tristă pentru București și pentru sectorul pe care îl administrează, aluzie la faptul că Aurelian Bădulescu a fost votat drept președinte interimar al PSD Sector 3 și a anunțat că va intra în cursa electorală pentru funcția de edil.

”Nu mi-a luat nimic. Eu nu mai conduc filiala Sector 3 de vreo 5-6 ani, nu am legătură cu chestiunea asta. A fost o foarte mare nedreptate, a fost o zi tristă astăzi pentru tot ce înseamnă București și Sector 3”, a spus primarul Sectorului 3.

Întrebat la ce fel de campanie electorală se așteaptă acum că îl are drept contracandidat pe Aurelian Bădulescu, Negoiță a răspuns: ”Fiecare face ce știe mai bine. Eu mă pricep la construit, la admisitrat (...), altora le place circul. Nu am ce comenta pentru că dânsul, ca un cățel credincios, așa cum s-a și recomandat, și înțeleg că e foarte fericit să fie denumit așa, face ce e pus să facă: dacă e pus să care un dulap, cară un dulap, dacă e pus să latre, latră, dacă e pus să sară la gâtul cuiva... Mă refer la faptul că în acești ultimi patru ani am fost foarte rar în Consiliul General. Ce se întâmplă acolo este rușinos pentru noi, ca bucureșteni. Ce face acest individ în Consiliul General este jenant pentru noi, ca români”.

De asemenea, întrebat în ce măsură contează pentru un primar de sector de la ce formațiune politică provin edilii care conduc celelalte sectoare ale Capitalei, Robert Negoiță a precizat: ”Acum patru ani, credeam și eu că acest aspect contează și am fost foarte încrezător atunci că vom face lucruri semnificative pentru București. După patru ani, nu mai sunt deloc optimist și consider că cetățenii trebuie să aleagă indiferent de partid, să aleagă omul care are capacitatea să-i conducă. (...) Sunt uscături în toate părțile și oameni capabili în toate părțile. Trebuie ca noi să avem capacitatatea să discernem care sunt buni de cei care sunt mai puțin buni”.

Robert Negoiță: Dacă va câștiga doamna Firea, spre deosebire de acum patru ani, eu nu mai am așteptări

În ceea ce privește modul în care va colabora cu Gabriela Firea dacă aceasta va obține un nou mandat la Primăria Generală a Capitalei și dacă Robert Negoiță - care a încheiat recent o alianță cu partidul lui Victor Ponta, Pro România - ar câștiga din nou funcția de edil al Sectorului 3, Negoiță a precizat: "Singura diferență, dacă va câștiga doamna Firea, este că, spre deosebire de acum patru ani, eu nu mai am așteptări. Acum patru ani, chiar am avut așteptări, chiar am crezut că vom face lucruri semnificative împreună. În patru ani am fost foarte dezamăgit de activitatea Primăriei Generale".

Conducerea PSD a decis, în ședința CEx de miercuri ca actualul viceprimar al Capitalei, Aurelian Bădulescu să preia conducerea interimară a filialei PSD din Sectorul 3. Totodată, acesta a fost validat drept candidat pentru Primăria aceluiași sector.

”În Comitetul Executiv al PSD s-a votat numirea mea în funcția de președinte interimar al organizației PSD, și candidat PSD la funcția de primar pentru Sectorul 3. O bucurie mai mare decât să merg în cartierul Republica, unde voi avea sediul central de campanie, nu o să am. (...) Veau să încep să aduc la un nivel de egalitate pe toți cetățenii din Sectorul 3 și cred că începând de acolo vom avea numai succes”, a declarat Aurelian Bădulescu, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu.