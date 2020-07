Robert Negoiță: Îi transmit un mesaj stăpânei viceprimarului Aurelian Bădulescu – în București, câinele se ține în lesă și cu botniță (VIDEO)

Robert Negoiță, primarul din Sectorul 3 al Capitalei, i-a oferit o replică viceprimarului general, Aurelian Bădulescu, și a declarat că îi transmite stăpânei sale „următorul mesaj”: „în București se amendează dacă ții câinele dezlegat și fără lesă”.

