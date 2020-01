Negoiță: Dragnea e un individ malefic / Am avut foarte puține ocazii în care am fost jenat de situația în care am fost ca român. Unele dintre aceste sunt din cauza doamnei Dăncilă (VIDEO)

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a declarat, pentru B1 TV, că Liviu Dragnea e un personaj malefic și e bine că „s-a scăpat” de el. Cât despre Viorica Dăncilă, Negoiță a dat de înțeles că i-a fost rușine că aceasta a fost premier.

„Domnul Dragnea e un individ malefic pentru România, e foarte bine că s-a scăpat de Liviu Dragnea.

Când Dăncilă a făcut această declarație (că era obligată de Dragnea să aibă anumite reacții) eram în direct. Am zis din start că e una din declarațiile dânseia care o descalifică direct. Dacă nu aș fi știut nimic despre ea decât faptul că a recunoscut că e marionetă... un lider nu poate fi marionetă niciodată. Dar nu e cazul. De asta am cerut ca partidul să ceară scuze că a pus un astfel de premier.

Am avut foarte puține ocazii în care am fost jenat de situația în care am fost ca român. Unele dintre aceste sunt din cauza doamnei Dăncilă”, a declarat Robert Negoiță, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.