Robert Negoiță: Eu nu m-am dus să votez cu PSD la alegeri. Îmi vine să ies și eu în Piața Victoriei (VIDEO)

Robert Negoiță, primar al Sectorului 3 din partea PSD, a declarat duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că nu a votat cu partidul din care face parte la alegerile europarlamentare.

”Chiar mă bucur că societatea a reacționat (la alegeri - n.r.). Eu anticipam rezultatul. Atât am fost și atât sunt de revoltat de ce s-a întâmplat și se întâmplă în PSD, încât eu, personal, nu m-am dus să votez PSD”, a spus Negoiță.

Întrebat dacă a devenit USR-ist în condițiile în care USR a obținut un scor foarte bun în Sectorul 3, acesta a răspuns: ”Foarte bine. Atunci când guvernul cheltuie banii fără niciun fel de transparență (...) îmi vine să ies și eu în Piața Victoriei”.

De asemenea, Negoiță a declarat că nu va participa la congresul PSD care va avea loc pe 29 iunie.

