Robert Negoiță: Nu se pune problema să mă întorc în PSD (VIDEO)

Gabriela Firea şi-a conturat noul drum politic. După ce a fost dată jos de pe fotoliul de primar general, Firea se îndreaptă către Parlamentul României. Însă, se pare că una dintre condițiile impuse de aceasta pentru a intra în cursa electorală este aceea ca Robert Negoiță să nu revină în PSD. Primarul Sectorului 3 al Capitalei, reales pentru un nou mandat la alegerile din 27 septembrie a fost ofertat de Marcel Ciolacu să se întoarcă în rândurile social-democraților. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Robert Negoiță a susținut însă că nu se pune problema revenirii sale în PSD.

”Domnul Ciolacu m-a sunat și mi-a spus să ne vedem și eu aveam intenție să vorbesc cu dânsul pentru că avem nevoie de majoritate în Consiliul local și mi-a propus să mă întorc în PSD. (...) Da, domnul Ciolacu mi-a făcut o invitație să mă întorc în PSD, dar nu se pune problema să mă întorc în PSD. (...) Ce treabă am eu cu cine candidează la parlamentare în PSD? Eu nu am legătură cu PSD, nu fac parte din PSD”, a spus Negoiță.

Totodată, acesta a explicat de ce nu a mai susținut-o pe Gabriela Firea în cursa pentru Primăria Capitalei pe care aceasta a pierdut-o în fața lui Nicușor Dan.

”Într-adevăr, eu n-am mai rămas în echipă cu doamna Firea pentru că, în opinia mea, a avut un mandat dezastruos la Primăria Generală. Faptul că finalizat două lucrări începute acum zece ani este total insuficient ca să vii să mai ceri votul o dată. Consider că nu este normal să susții o persoană pe care o consideri incapabilă să gestioneze situația în care își propune să mai fie încă un mandat. Eu m-am săturat, în Sectorul 3, să răspund reproșurilor oamenilor (...), sunt chestiuni cu care m-am confruntat în ultimii patru ani, o perioadă i le-am spus cât am putut eu de frumos, m-am oferit să fac treaba în locul dânsei, am făcut-o de cele mai multe ori (...), dar nu pot să încurajez așa ceva”, a mai declarat Robert Negoiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.