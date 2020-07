Robert Negoiță: Persoanele care l-au înconjurat pe Liviu Dragnea și l-au susținut în toate demersurile ticăloase, îl înconjoară acum pe Marcel Ciolacu (VIDEO)

Robert Negoiță, primarul din Sectorul 3 al Capitalei, a reiterat, luni, în direct pe B1 TV, că nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale, explicând că persoanele care îl înconjurau pe Liviu Dragnea și „îl susțineau în toate demersurile ticăloase pe care le făcea”, îl înconjoară pe Marcel Ciolacu, președintele interimar al formațiunii social-democrate.



Robert Negoiță, despre decizia de a nu mai candida din partea PSD, în direct pe B1 TV





Întrebat de Alexandru Rotaru din partea cui va candida pentru un nou mandat de primar, Robert Negoiță a răspuns: „Înainte de orice, consider că un lider – și avem nevoie de lideri adevărați, societatea are nevoie de lideri – trebuie să gândească în primul rând și să își asume ce gândește. De aceea, cred că am început să vă obișnuiesc cu faptul că am opinii, că gândesc. Ok, mai mult decât faptul că n-am să candidez din partea PSD, o altă comunicare pentru moment nu am de făcut. Fiecare lucru la vremea lui”.

Referitor la „căpușele" din PSD, despre care vorbea în postarea prin care și-a anunțat decizia, Robert Negoiță a afirmat: „La toată hoarda de indivizi care l-au sprijinit pe Dragnea și l-au ținut în funcție, și l-au ajutat să facă toate nenorocirile pe care le-a făcut în ultimii ani, și care în acest moment sunt la fel de bine poziționați ca atunci. Dacă vă amintiți, eu am transmis acum câteva luni o scrisoare, de asemenea, la o invitație de a reactiva în partid, în care vorbeam despre faptul că acești indivizi ar trebui să facă un pas în spate".

Întrebat cine sunt „mai exact” aceste căpușe, el a subliniat: „Eu am dat câteva nume atunci. Unul dintre ele era chiar domnul Bădălău, care trimis chiar săptămâna trecută la Curtea de Conturi ca vicepreședinte, pe un salariu de 5.000 de euro, pentru nouă ani. Chiar consider că este un exemplu prost pentru societate. Deci dacă vrei să te realizezi în viață, dacă vrei să ai succes, atunci trebuie să fii obedient, trebuie să faci nenorociri – nu sunt valorile în care cred. Avem cu totul alte valori, asta este clar”.

Robert Negoiță a vorbit și despre „panta descendentă acută” în care s-ar afla PSD la ora actuală: „La panta acută mă refer din perspectiva moralității, din perspectiva a ce ar trebui să însemne un partid pentru societatea pe care vrea să o conducă. La aceste aspecte mă refeream mai ales”.



Alte declarații făcute de primarul din Sectorul 3 al Capitalei





Despre Marcel Ciolacu, căruia îi urase „succes” în reformarea partidului, Robert Negoiță a declarat: „Nu pot uita că atunci când cei care acum îl înconjoară pe domnul Ciolacu îl înconjurau pe domnul Dragnea și îl susțineau, așa cum am mai spus, în toate demersurile ticăloase pe care le făcea, le întreprindea. Ei, sper ca domnul Ciolacu să aibă puterea să se debaraseze, dar e o speranță în care, sincer, nu prea cred. Așa cum am spus și în postare”.

Întrebat dacă a negociat cu celelalte partide sau chiar dacă a avut ceva oferte concrete în perspectiva alegerilor locale din toamnă, Robert Negoiță, primarul din Sectorul 3 al Capitalei, a spus: „În mod evident că am discutat aproape cu toată lumea și nu e o chestiune de acronime, nu e o chestiune de persoane, ci e o chestiune de principii. Voi candida sau voi face parte dintr-o echipă în care reușim să împărtășim aceleași valori”.