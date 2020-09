Robert Negoiță, candidatul Pro București: „Un primar, pentru a-ți realiza proiectele, are nevoie de consiliu local” (VIDEO)

Invitat în timpul emisiunii „Dosar de politician” cu Silviu Mânăstire, pe B1 TV, actualul primar al Sectorului 3, candidat la alegerile locale din partea Pro București , a explicat ce se va întâmpla în cazul în care viitorul consiliu local va fi format din membrii ai opoziției. Mai mult decât atât, edilulu de la Sectorul 3 a mărturisit și cum au fost cele 14 zile de izolare, în timpul în care a fost bolnav de COVID-19.

„Nu este nimic mai greu, pentru o persoană hiperactivă, așa ca mine, nu e nimic mai greu decât să stau în izolare. Haideți să luăm lucrurile în serios. Nu este de glumă cu chestiunea aceasta și cei care au tendința să facă scenarii, le-aș propune să se abțină cel puțin atunci când e vorba de persoana mea”, a explicat primarul Sectorului 3, Robert Negoită, la Silviu Mănăstire.

Întrebat de ce nu a trecut la PNL, Robert Negoiță a explicat, „ce se întâmplă acum, ce văd eu în acestă campanie, îmi confirmă că am luat o decizie corectă. (...) Aș fi candidat independent dacă nu aș fi avut nevoie de consiliul local. Un primar, pentru a-ți realiza proiectele, are nevoie de Consiliu Local”, a declarat Robert Negoiță.

Întrebat ce va face în cazul în care foștii colegi de la PSD vor forma consiliu local, iar edilul se va afla în opoziției, Robert Negoiță a precizat:

„Am 8 ani de administrație publică, un consiliu local nu poate face peste primar altceva, decât să îl blocheze. El poate să blocheze activitate, nu îi votează proiectele, îl blochează. (...) Ședințele Consiliului local sunt publice, cu o astfel de abordare blocăm reabilitarea termică, pasajel, orice investiție în școli, grădinițe creșă”

