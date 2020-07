Robert Negoiță: Probabil că vor urma episoade în care PSD să plătească pentru că și-a permis să facă multe ticăloșenii. Aș vrea să merg mai departe cu o formațiune locală, mică (VIDEO)

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei a declarat, joi seară, în studioul Știrilor B1 TV, că în perspectiva alegerilor locale își dorește să meargă cu o formațiune politic ”locală, mică” și a dat de înțeles că va iniția un astfel de proiect, despre care va face un anunț oficial în perioada următoare. Această precizare vine în contextul în care Negoiță a anunțat recent că nu va mai candida la alegerile locale din partea PSD.

”Am tendința de a merge pe o chestiune foarte restrânsă, o chestiune simplă, locală. Ar putea fi o formațiune locală, mică”, a spus edilul Sectorului 3.

Întrebat dacă va face el un proiect în acest sens, Negoiță a răspuns: ”Da, o să anunțăm săptămâna viitoare”.

Primarul Sectorului 3, despre PSD: Sunt atât de multe exemple de ticăloșenie

În ceea ce privește motivele pentru care a ales să se rupă de PSD, Negoiță a vorbit despre ”ticăloșeniile” pe care le-au făcut oameni grei din fost conducere a partidului.

”Consider că este un exemplu prost. N-ar trebui să mă supere faptul că cei care au făcut nenorociri nu plătesc? Dragnea s-a dus unde îi e locul, nu mă bucur de răul nimănui, dar pentru sănătatea acestei societăți trebuie să înțelegem fiecare că faptele noastre rele trebuie plătite mai devreme sau mai târziu. Acum câteva luni, după ce plecase Dragnea, plecase Dăncilă, s-a pus problema dacă mă reîntorc să activez în partid. Am zis da, de ce nu? Am trimis o scrisoare deschisă în șapte puncte care conțineau esența ruperii PSD de trecut, de perioada Dragnea, de tot ce a însemnat rău pentru România și pentru PSD. Până astăzi, din evaluarea mea, nu s-a respectat nici măcar un punct. Atunci cum să mă întorc?

Un alt aspect este că am primit un semnal foarte prost, în urmă cu o săptămână, atunci când PSD l-a susținut pe Niculae Bădălău la Curtea de Conturi. Ăsta, într-adevăr, semn de reformă al partidului! Nu mă regăsesc acolo.

Nu ne propuneam noi o reformă? Nu ne propuneam că nu mai repetăm greșelile trecutului?

Să o pui pe Viorica Vasilica Dăncilă să fie premier? Să o propui tu, ca partid, care te pretinzi cel mai mare partid din România, să propui la prezidențiale un om ca Viorica Dăncilă? Serios? Sunt atât de multe exemple de ticăloșenie. Probabil că vor urma episoade în care PSD să plătească pentru că și-a permis să facă aceste ticăloșenii”, a spus Robert Negoiță.

Negoiță: Sunt încă membru PSD. Mi-aș dori să fiu exclus

Cu toate acestea, Negoiță este în continuare membru al PSD, în condițiile n care, potrivit legii, un primar care demisionează din partidul din care face parte își pierde automat mandatul.

”Orice despărțire nu este ceva ușor. Am analizat cu foarte mare atenție și cât de profund am putut eu dacă este sau nu în regulă să fac această mișcare. Nu are legătură neapărat cu o persoană sau alta, are legătură cu un set de valori și de principii în care cred și nu sunt dispus să renunț la ele. (...)

Este adevărat că sunt încă membru PSD. Eu mi-aș dori să fiu exclus, dar îmi dau seama că dânșii nu fac acest demers. Dacă îmi dau demisia de acolo pierd mandatul”, a mai spus Robert Negoiță.