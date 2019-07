Negoiță: PSD ar pierde alegerile și dacă l-ar avea candidat pe Papa Francisc

Robert Negoiţă, recent suspendat din PSD pentru o perioadă de șase luni, a declarat că PSD n-ar câștiga alegerile prezidențiale nici dacă l-ar avea candidat pe Papa Francisc. Negoiță mai e convins că ”gaşca lui Liviu Dragnea” trage în continuare sforile în PSD.

”La vizita Papei Francisc am văzut totuși o reacție foarte favorabilă. Dacă l-am pune să candideze din partea PSD, părerea mea e că ar pierde. Doamne ajută ca eu să fiu un pesimist și să nu fie așa cum o văd eu, dar azi, în perspectiva mea, popularitatea PSD și antipatia față de această structură politică e atât de mare încât să anuleze șansele oricui ar intra în luptă”, a declarat Robert Negoiță, pentru Digi24.

Primarul Sectorului 3 a mai afirmat că PSD va plăti scump faptul că a avut un președinte care a fost ținut în funcție până a plecat cu cătușe: ”Eu nu sunt un om pesimist. Dacă ne doream cu adevărat să avem șanse la prezidențialele de anul acesta, singura formulă era realismul pe care îl puteam manifesta în seara lui 26 mai. Dar vă mai spun și altceva. Am văzut anumite poziții. Nu am cum să nu îmi amintesc când am avut o discuție în interior și fusese condamnat Dragnea pe fond și a făcut o întâlnire de urgență și i-a chemat cu două ore mai devreme pe ceilalți ca să-i încălzească. Îi auzeam spunând: noi mergem până la capăt. Și eu spuneam: până unde e capătul? PSD va plăti grav faptul că a avut un președinte care a fost ținut în funcție până a plecat cu cătușe”.