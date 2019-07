Negoiță: Faptul că USR-PLUS îi păcălește pe mulți e mai ales vina PSD / Barna, Cioloș și toți din garnitură au fost la guvernare și au cheltuit banii la fel de ticălos cum o face PSD azi (VIDEO)

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, acuză membrii USR-PLUS de ipocrizie, deoarece critică alți politicieni că nu cheltuie transparent banul public, când ei înșiși se fac vinovați de același lucru. Edilul a mai susținut, pentru B1 TV, că unii românii vor vota USR-PLUS din disperare - disperare în care i-a adus inclusiv PSD - și vor suferi o mare dezamăgire.

”Sunt bani publici, sunt banii mei și ai dumneavoastră, iar banii publici trebuie cheltuiți transparent pentru că e o chestiune morală. Vin să ne spună că schimbă clasa politică... De ce nu sunt eu foarte optimist? Pentru că au fost la guvernare și domnul Barna, și domnul Cioloș, și toți din garnitură au fost la guvernare și au cheltuit banii la fel de lipsit de transparență și de ticălos cum o face PSD azi. Acea garnitură a guvernat la fel de netransparent ca PSD.

Hai să presupunem că a fost o scăpare, dar azi USR cheltuie multe zeci de milioane de lei, bani publici, și o face netransparent. Mai mult, am văzut că atunci când s-au certat la Sectorul 3, s-au certat pe contracte cu partidul, adică pe bani publici. Păi dacă acum, când sunt în Opoziție, se ceartă pe bani, pe contracte netransparente, ce să mai discutăm când vor fi la guvernare?

Mi-e foarte teamă de o mare decepție pe care o s-o aibă românii. Din nefericire, să vedem și care ar fi alternativele... Aici e problema!

Faptul că USR-PLUS păcălește mulți e mai ales vina PSD și nu numai, pentru că oamenii s-au săturat atâta de ticăloșenie, și de minciuni, și de incompetență, că oamenii la disperare sunt dispuși să voteze cu orice”, a declarat Robert Negoiță, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.