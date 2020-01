Robert Negoiță pune șapte condiții ca să revină în rândul social-democraților: PSD să ceară scuze românilor pentru cum a condus țara (VIDEO)

PSD face eforturi susţinute de a readuce în partid membri care, pe vremea când preşedinte era Liviu Dragnea fie au fost excluşi, fie au plecat. Unul dintre aceştia este primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, care postează pe o reţea socială şapte condiţii pe care le pune pentru a reveni în cadrul social-democraţilor. Scrisoarea se încheie, surprinzător, cu un deziderat care a constituit sloganul campaniei prezidenţiale a lui Klaus Iohannis, şi anume normalizarea României.

Scrisoarea deschisă a lui Robert Negoiţă începe amar, cu mărturisirea că, "în ultimii ani, PSD a însemnat numai dezamăgiri".

El s-a arătat dezamăgit că a aflat din presă că, acum câteva luni, a fost suspendat din partid şi, tot din presă, că s-a anulat suspendarea şi că este invitat înapoi în partid.

Reamintim că Robert Negoiţă s-a numărat printre contestatarii lui Liviu Dragnea, astfel intrând în dizgraţia conducerii de atunci a PSD, dar şi pe timpul cât partidul a fost condus de cea impusă de Dragnea, adică Viorica Dăncilă, contestată şi ea de către Negoiţă.

Primarul sectorului 3 pune nici mai mult, nici mai puţin de şapte condiţii, una mai dificilă ca alta, pentru a reveni în partid.

Robert Negoiţă doreşte transparentizarea atât din punct de vedere financiar, dar şi administrativ a partidului. Şi asta pentru că, "PSD cheltuie bani publici, alocați de la buget, astfel, orice cheltuială trebuie să fie publică și total transparentă".

Apoi, Negoiţă cere modificarea Legii achiziţiilor publice printr-o propunere legislativă a social-democraţilor, astfel încât "achizițiile publice să dureze mult mai puțin, riscul de contestații și procese interminabile să fie mult mai mic, dar mai ales, ar stopa "furtul legal" al banilor publici".

Următoarele trei condiţii sunt tot atâtea cereri ca PSD să-şi ceară scuze public, în primul rând pentru "modul în care a fost condusă România de către PSD în ultimii ani", pe primul loc fiind "tentativele repetate de a modifica legislația fără consultare publică și fără transparență".

Următoarele scuze pe care partidul social-democrat ar trebui să le prezinte românilor sunt pentru susţinerea la conducerea PSD şi a Camerei Deputaţilor pe Liviu Dragnea, "o persoană malefică, rău intenționată, care, în ciuda evidențelor, a fost susținut în aceste funcții până când a plecat din ele în cătușe".

De asemenea, Robert Negoiţă consideră că PSD ar trebui să ceară scuze electoratului pentru promovarea Vioricăi Dăncilă în funcţia de premier, iar, mai apoi, drept candidat la alegerile prezidenţiale, ceea ce a însemnat, în opinia lui Negoiţă, "o umilire fără precedent în istoria partidului".

Ultima condiţie este şi un fel de corolar al celorlalte şase, în sensul că acei "care au contribuit și au făcut posibile aceste ticăloșenii petrecute în ultimii ani să facă un pas în spate".

Robert Negoiţă încheie scrisoarea deschisă cu speranţa că este necesară contribuţia fiecăruia la normalizarea României, termen folosit din plin de către actualul şef al statului în campania prezidenţială din toamna lui 2019.

