Social-democratul Robert Negoiță, primarul sectorului 3 al Capitalei, a declarat, luni, pentru Știrile B1 TV, că nu este surprins de rezultatele de la alegerile europarlamentare, precizând că prin votul de duminică ”un anumit mod ticalos de a conduce” a fost sancționat de electorat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.