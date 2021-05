Robert Sighiartău: Cei care vor forma conducerea PNL trebuie să fie oameni credibili, care aduc la rândul lor oameni profesioniști (VIDEO)

Robert Sighiartău, secretar general PNL, a declarat, miercuri seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că șefia partidului trebuie să fie alcătuită din oameni credibili, care aduc la rândul lor oameni profesioniști.

Acesta a menționat că el înclină spre oamenii care au rezultate politice „pentru că în ziua de astăzi nu mai merge cu multă gargară”.

„Înclin spre oamenii care au rezultate politice, care au rezultate bune, care au livrat către oameni, pentru că în ziua de astăzi nu mai merge cu multă gargară. Trebuie să arăți foarte clar ce ai făcut în administrația locală, ce ai realizat”, a spus el.

Deputatul a mai afirmat că trebuie ridicată ștacheta, iar cei care vor forma conducerea Partidului Național Liberal trebuie să fie oameni credibili.

„Noi trebuie să ridicăm ștacheta. Din acest moment suntem la guvernare, noi trebuie să livrăm, pentru că guvernăm, avem pâinea și cuțitul și cred că oamenii care se uită la noi trebuie să vadă rezultate. Cei care vor forma conducerea Partidului Național Liberal (PNL) trebuie să fie oameni credibili, care aduc la rândul lor oameni profesioniști, competenți în funcțiile publice, astfel încât să nu mai avem accidente de tipul pe care l-am mai avut în teritoriu prin unele funcții, să dăm redibilitate românilor că noi putem avea continuitate în guvernarea din 2024”, potrivit lui Sighiartău.

