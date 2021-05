Robert Sighiartău, despre alegerile din PNL: Cred că face bine faptul că există competiție în partid (VIDEO)

Deputatul PNL Robert Sighiartău a vorbit duminică, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, despre competiția din PNL pentru șefia partidului. Referindu-se la faptul că Ludovic Orban și Florin Cîțu au anunțat că vor candida pentru funcția de președinte al formațiunii, Sighiartău spune că ”face bine faptul că există competiție în PNL”.

”Eu cred că vom avea o dezbatere frumoasă. Vreau să fie și o dezbatere doctrinară, mai este mult până departe, până în 25 septembrie, și cred că face bine faptul că există competiție în PNL, că există dezbatere de idei. Atât timp cât toate lucrurile vor rămâne într-o logică sănătoasă pentru partid, va fi extrem de util ca oamenii să vadă competiție, dezbatere de idei, echipe. România are nevoie de competiție pentru că în momentul în care ai competiție va ieși ce e mai bun la suprafață”, spus Sighiartău, care a fost unul dintre liberalii aflați lângă Florin Cîțu atunci când și-a anunțat intenția de a candida.

Întrebat dacă nu cumva premierul s-a hazardat atunci când a aformat că PNL va guverna România în următorii opt ani, liberalul a răspuns: ”Domnul Cîțu, în programul dânsului, își dorește ca în 2024 să câștige toate cele patru rânduri de alegeri care pot să ducă PNL încă patru ani la guvernare. În 2024 vom avea alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare, asta va însemna un tandem cu viitorul candidat la prezidențiale. Eu cred că PNL și forțele de dreapta, centru-dreapta pot câștiga alegerile prezidențiale și parlamentare în 2024. Cu atât mai mult, dacă acest guvern de dreapta va livra în următoarea perioadă reforme care vor aduce bunăstare, cu siguranță, oamenii, pentru prima dată poate după foarte mulți ani, vor vota nu după un vot negativ, ci, dimpotrivă, un vot pozitiv pentru rezultatele acelei guvernări. În principiu, echipa PNL – cred că și Ludovic Orban își dorește acest lucru – vrea ca acest partid să guverneze 8 ani”.

