Deputatul PNL Robert Sighiartău propune indexarea alocației copiilor cu rata inflației

Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartău, a venit cu o propunere legislativă care vizează indexarea alocației cu rata medie anuală a inflației.

TRAGEDIA MOMENTULUI! A MURIT VIOREL! DIN PĂCATE A FĂCUT INFARCT! ROMÂNIA E ÎN STARE DE ȘOC

"Am reușit împreună să obținem o victorie importantă - majorarea alocațiilor pentru copii, cu toată împotrivirea PSD-ALDE. Mergem mai departe. E momentul să protejăm alocațiile astfel mărite de valul de scumpiri declanșat de guvernarea PSD-ALDE.

CUTREMURĂTOR! IULIA VÂNTUR, ÎN PERICOL DE MOARTE! ANUNȚ DE ULTIM MOMENT PRIVIND STAREA ARTISTEI! SALMAN KHAN E STE ÎNGROZIT (GALERIE FOTO)

De un an de zile, lună de lună, România este campioana scumpirilor în Uniunea Europeană din cauza politicilor inflaționiste ale PSD și ALDE. Alocația majorată a copiilor, aflată încă la un nivel modest, trebuie ferită, pe cât se poate, de aceste scumpiri. De aceea am depus în Parlament o propunere legislativă de indexare a alocației cu rata medie anuală a inflației", a scris Robert Sighiartău, pe pagina sa de Facebook.

ȘOC ȘI GROAZĂ LA MORMÂNTUL LUI RĂZVAN CIOBANU! FANII ȘI-AU FĂCUT CRUCE CÂND AU VĂZUT! ASTA DA APARIȚIE

Deputatul PNL a precizat că propunerea a ajuns în Comisia de Muncă a Camerei Deputaților și spune că în noua sesiune parlamentară va face tot ce va putea pentru ca inițativa să fie adoptată.

"Nu e greu să ghiciți cine s-a opus acestui proiect. Guvernul Dăncilă și majoritatea parlamentară PSD-ALDE. Unul dintre argumentele guvernului PSD-ALDE este hilar: dar dacă rata inflației va fi negativă, se întreabă subordonații doamnei Dăncilă. Cu ei la putere, rata inflației nu va fi niciodată negativă și de aceea copiii trebuie protejați.

Voi relua bătălia în comisia de muncă a Camerei, imediat după vacanța parlamentară. Acolo a ajuns propunerea legislativă. Ne vom lupta in comisii și în plen. Fiecare parlamentar de la PSD și ALDE va răspunde în fața voastră și a copiilor. Am reușit să obținem un aviz pozitiv în Comisia pentru drepturile omului. Vom învinge, așa cum am învins la mărirea alocațiilor, pentru că nimic nu e mai important decât viitorul copiilor României", a mai scris Robert Sighiartău.