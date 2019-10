Robert Sighiartău (PNL): Mulți parlamentari nu vor alegeri anticipate, pentru că și-ar pierde pensiile speciale (VIDEO)

Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, a explicat joi seară, în direct pe B1TV, că mulți parlamentari nu sunt de acord cu ipoteza alegerilor anticipate, pentru că în situația în care și-ar pierde mandatul, și-ar pierde automat și pensiile speciale.



„Alegeri anticipate - sună bine, chiar foarte bine și în orice democrație europeană, în cazuri de genul acesta se pot declanșa. În România, din cauza Constituției făcute de Iliescu și de FSN, ne-au lăsat portițe pentru alegeri anticipate. Trebuie să cadă doi prim-miniștri la vot în Parlament. Mulți parlamentari, pentru că se gândesc la pensiile lor speciale, nu o să facă acest lucru, pentru că știu cum e situația. Plus că și liderul UDMR a anunțat că nu susține această variantă a anticipatelor”, a afirmat Robert Sighiartău, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Chiar și așa, secretarul general al PNl a subliniat că există și varianta construirii unui Guvern minoritar în jurul formațiunii liberale, pentru că cineva trebuie „să-și asume răspunderea guvernării”. În plus, pasivitatea ar putea conduce la situația din decembrie 2016.



„A doua variantă este cea a unui Guvern minoritar în jurul PNL. De ce? Pentru că cineva trebuie să-și asume răspunderea guvernării. Pentru că, altfel, ajungem la situația din 2016, când noi decontam. PNL stătea pe margine, nu era deloc în Guvern și deconta ceea ce făcea un Guvern tehnocrat sau anumiți oameni care au venit în Guvernul României. Atunci ne asumăm”, a subliniat Robert Sighiartău, secretarul general al PNL.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.